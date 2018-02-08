Україна не дає підстав для призупинення безвізу з ЄС - МЗС

За час дії безвізу не спостерігалося зростання випадків відмови у в’їзді на кордоні, зростання кількості нелегалів на території ЄС, а також збільшення кількості прохачів притулку.

Є кілька критеріїв, за якими ЄС може призупинити дію безвізового режиму з Україною, і наша країна поки не дає підстав для цього кроку Брюсселя.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За всіма міграційними критеріями Україна не дає підстав говорити, що безвізовий режим буде призупинено", - заявив він.

Зокрема, директор Консульської служби МЗС зазначив, що за час дії безвізу не спостерігалося зростання випадків відмови у в’їзді на кордоні, зростання кількості нелегалів на території ЄС, а також збільшення кількості прохачів притулку з України.

"Наступний критерій – зниження рівня співпраці країни з ЄС у сфері реадмісії, тут у нас теж порядок. Ще один тригер – зростання ризиків громадському порядку або внутрішній безпеці держави-члена, зокрема, істотне зростання кількості тяжких злочинів або терористичних злочинів у третій країні, тобто в нашому випадку – в Україні. Тут, сподіваюся, також загроз не буде", - зазначив Погорельцев.

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Водночас він згадав про останній критерій - відхід третьої держави від критеріїв, внаслідок виконання яких було запроваджено безвізовий режим.

Раніше повідомлялося, що голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі нагадав, що Україні необхідно дотримуватись певних умов, визначених у плані дій щодо візової лібералізації і зокрема в плані боротьби з корупцією, аби безвізовий режим з ЄС продовжував діяти.