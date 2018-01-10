Мінгареллі нагадав, що Україні необхідно дотримуватися умов для збереження безвізу з ЄС

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі нагадує, що Україні необхідно дотримуватись певних умов, визначених у плані дій щодо візової лібералізації і зокрема в плані боротьби з корупцією, аби безвізовий режим з ЄС продовжував діяти. Про це дипломат сказав в ефірі "Українського радіо".

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Посол переконаний, що впровадження безвізового режиму для українців стало сильним поштовхом для українського суспільства в контексті втілення реформ. Зокрема, за його словами, мова йде про зміцнення кордонів, упорядкування процесу прикордонного руху, реформування міграційної служби, і реалізації інших реформ, спрямованих на зближення України з ЄС.

"Ми знаємо, що з того часу, як у червні минулого року був впроваджений безвізовий режим для українців, кількість українців, які подорожували до країн ЄС, зросла на 15,5%, і це дуже важливий та красномовний факт", - наголосив Мінгареллі.

Крім того, дипломат зазначив, що дуже важливо надати українцям можливість подорожувати до країн ЄС, аби вони могли більше знайомитися з Європою і бачили рівень життя в ЄС для того, щоби бачити чого треба прагнути в плані розвитку держави.

"Важливо покращувати міжнародний імідж України, імідж України в Європі. Коли українці більше подорожують до Європи, європейці їх бачать і більше дізнаються про Україну, і це також зближує Західну Європу і Україну", - заявив Мінгареллі.

"Щодо впровадження безвізового режиму - важливо відмітити те, що цей режим був впроваджений не назавжди, і Україна для того, щоби цей режим діяв надалі, повинна дотримуватися певних критеріїв і виконувати певні зобов'язання, які вона взяла на себе в рамках плану з лібералізації візового режиму", - сказав він.

"Ми наразі стурбовані певними подіями в плані боротьби з корупцією, але ми дуже серйозно налаштовані всіляко допомагати українській владі, впроваджувати реформи, дотримуватися цих критеріїв, виконувати ці зобов'язання для того, щоб діяв цей режим, для того, щоби поширювалися і зміцнювалися близькі контакти між українцями і європейцями", - додав Мінгареллі.