У ГПУ похвалилися, що налагодили контакт з Міжнародним центром для протидії корупції

11:35, 10 лютого 2018
Політика
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Єнін похвалився, що ГПУ встановила контакт з Міжнародним антикорупційним координаційним центром / фото facebook.com/eugene.enin

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Відтепер українським правоохоронцям не треба чекати декілька років для отримання інформації з США, Британії, Сінгапуру, Інтерполу тощо - Генпрокуратурою встановлено контакт з Міжнародним антикорупційним координаційним центром (Лондон)», - написав він.

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«Вказана структура об`єднує представників згаданих держав та інституцій саме з метою прискорення обміну інформації у сфері протидії великій корупції», - додав Єнін.

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Теги: #ГПУ#Інтерпол#Міжнародний антикорупційний центр