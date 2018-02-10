У ГПУ похвалилися, що налагодили контакт з Міжнародним центром для протидії корупції
11:35, 10 лютого 2018Політика
227 0
Відтепер українським правоохоронцям не треба чекати декілька років для отримання інформації з США, Британії, Сінгапуру, Інтерполу.
Єнін похвалився, що ГПУ встановила контакт з Міжнародним антикорупційним координаційним центром / фото facebook.com/eugene.enin
Генеральна прокуратура Україна встановила контакт з Міжнародним антикорупційним координаційним центром.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
«Відтепер українським правоохоронцям не треба чекати декілька років для отримання інформації з США, Британії, Сінгапуру, Інтерполу тощо - Генпрокуратурою встановлено контакт з Міжнародним антикорупційним координаційним центром (Лондон)», - написав він.
Читайте такожАбревіатура розбрату: асоціація банків хоче судитися з антикорупційним бюро за "НАБУ"
«Вказана структура об`єднує представників згаданих держав та інституцій саме з метою прискорення обміну інформації у сфері протидії великій корупції», - додав Єнін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter