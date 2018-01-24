Інтерпол запросив додаткову інформацію про справу Димінського - МВС

Комісія з контролю за файлами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) запросила у Національної поліції України додаткову інформацію щодо розслідування кримінального провадження про смертельне ДТП, фігурантом якого є бізнесмен Петро Димінський.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, відповідний запит надійшов через звернення Димінського до Інтерполу щодо оголошення його в міжнародний розшук.

"Він (Димінський – УНІАН), дізнавшись, що ми подали (документи про оголошення у міжнародний розшук - УНІАН), подав скаргу в Комісію з контролю за файлами за прикладом всіх наших втікачів - від Портнова до Януковича", - сказав Шевченко.

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Він уточнив, що не знає змісту скарги, але припускає, що у ній Димінський намагається переконати Інтерпол у політичних мотивах його кримінального переслідування. "Припускаю, що в скарзі намагається переконати Інтерпол, що його переслідування має політичний мотив. А ми будемо пояснювати, коли будемо надавати додаткову інформацію у справі, що його кримінальне переслідування має винятково кримінальний характер смертельного ДТП", - наголосив речник МВС.

Шевченко також припустив, що колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов, який працював за часів президента України Віктора Януковича, може консультувати Димінського у шляхах захисту.

"Особисто я припускаю, що Портнов може консультувати Димінського в юридичному шляху захисту від цього переслідування. Саме тому на його каналі (телеканал ZIK - УНІАН) з'являється не тільки Портнов, а й Саакашвілі, і загальне «зрадофільство», щоб цим переконати в скарзі Комісію з контролю за файлами, що він переслідується нібито за політичними мотивами мовлення його телеканалу", - зазначив Шевченко.

Також він уточнив, що документи на оголошення у розшук бізнесмена були подані ще перед Новим роком. "Це було перед Новим роком. Генпрокуратура подала документи для оголошення Димінського в міжнародний розшук", - додав речник МВС.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

Згодом за результатами експертиз слідство встановило, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа. Охоронцю бізнесмена було оголошено про підозру за ст. 396 ККУ "Приховування злочину".

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви Марії Тріли, матері загиблої жінки, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

12 грудня суд надав дозвіл затримати Димінського та доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Як повідомив народний депутат України від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, з Борща було знято обвинувачення у скоєнні ДТП, йому оголошено про підозру у приховуванні злочину.

15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського у розшук. Згідно з інформацією у картці розділу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС, Димінський зник 11 грудня 2017 року, і поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.