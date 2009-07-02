Тягнибок називає бійку з вірменами відродженням козацьких традицій

Лідер ВО Свобода Олег Тягнибок заявив, що трагедія в Марганці Дніпропетровської області може стати "першою ластівкою" в низці подібних інцидентів вже найближчим часом.

"Попри інформаційну блокаду, багаторічні проповіді "політкоректності" і примусове насадження "толерантності" до іноземців, правда про трагедію прорвалася назовні", - зазначив Тягнибок.

На його думку, спроба правоохоронних органів "видати вбивство молодого сержанта за звичайну побутову бійку і приховати конфлікт на грунті ненависті до українців не принесли результату".

"Реакція українців Марганцю стала сюрпризом як для непроханих гостей, так і для представників влади, за сприяння якої вірменська меншина протягом багатьох років почувалася господарем у місті і зухвало демонструвала своє зневажливе ставлення до корінних мешканців. Українці нарешті відродили кращі козацькі традиції Запорізької Січі, і дали рішучу відсіч приїжджим на вулицях рідного міста", - заявив лідер Свободи.

Водночас, зазначив Тягнибок, незалежно від того, як завершиться справа про вбивство міліціонера, за його словами, сьогодні з упевненістю можна констатувати ряд вкрай небезпечних тенденцій.

"Завдяки потуранню демоліберальної влади і політики Брюсселя з перетворення України на багатонаціональний смітник Європи, на території нашої держави, особливо в південно-східних регіонах, формуються справжні гетто іноземців, які активно освоюють український життєвий простір", - заявив Тягнибок.

Більше того, за його словами, "ментальні, соціальні і культурні відмінності між мігрантами і автохтонним населенням приводять до зростання міжнаціональної напруги, а небажання правоохоронних органів захищати українців від агресії іноземців призводить до трагічних наслідків".

"Виходячи з цього, на превеликий жаль, доведеться констатувати, що трагедія в Марганці може стати "першою ластівкою" в низці подібних інцидентів вже найближчим часом, а в перспективі Україна може опинитися перед загрозою масових мігрантських заворушень", - додав Тягнибок.

Нагадаємо, 22-річний інспектор патрульної служби міліції Сергій Бондаренко загинув від ножового поранення, одержаного при спробі припинити бійку в одному з кафе міста Марганець Дніпропетровській області.

За кілька годин дві групи людей завели бійку біля місцевої лікарні, після чого представники місцевої вірменської громади сховалися, а їхні супротивники пошкодили автомобілі вірмен, повдомляє канал Інтер.

Водночас начальник управління МВС України в Дніпропетровській області Анатолій Науменко заявив, що нині немає конфліктної ситуації на міжнаціональному грунті. За його словами, в районі дислокації жителів вірменської громади ситуацію контролюють підрозділи міліції.

Корреспондент.net