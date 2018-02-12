Пристрасті за Штепою: у Харкові готують новий арешт для екс-мера Слов'янська

Прокуратура сподівається, що клопотання розглянуть на найближчому засіданні 28 лютого.

Харківська прокуратура подала клопотання про арешт колишнього керівника міста Слов’янськ Донецької області Нелі Штепи.

За словами прокурора Харківської області Юрія Данильченко, відповідні документи вже підготовлені та передані до суду, повідомляє ТСН.

"Ми наполягаємо на тому, що запобіжним заходом для Штепи має бути взяття під варту, в зв'язку з чим направили до суду відповідні процесуальні документи", - сказав прокурор.

Прокуратура сподівається, що клопотання розглянуть на найближчому засіданні 28 лютого.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові черговий суддя відмовився розглядати справу екс-мера Слов’янська Донецької області Нелі Штепи.