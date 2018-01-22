Пристрасті за Штепою: черговий суддя відмовився розглядати справу екс-мера Слов'янська

У Харкові провадження у справі екс-мера Слов’янська Донецької області Нелі Штепи направлене на повторний розподіл через самовідвід головуючого судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 22 січня, під час засідання Жовтневого райсуду Харкова головуючий заявив самовідвід через те, що його батько, також суддя, раніше брав участь в розгляді питання про обрання запобіжного заходу Штепі.

«Самовідвід задоволений. Провадження направлене на новий розподіл», - зазначили у прокуратурі.

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Після призначення нового головуючого буде визначена дата початку слухань, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд змінив запобіжний захід Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

11 січня 2018 року чергова колегія суддів Ленінського райсуду Харкова заявила самовідвід у справі Штепи. Провадження направили до Апеляційного суду Харківської області для визначення нового суду, де буде слухатися ця справа.

Згодом Апеляційний суд визначив, що новий розгляд провадження щодо Штепи здійснюватиме Жовтневий райсуд Харкова.

Термін цілодобового домашнього арешту екс-мера Слов’янська закінчився 13 січня.