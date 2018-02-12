Під АП сталася сутичка між силовиками та прихильниками Саакашвілі (фото, відео)

Всього під будівлею АП еребувають близько 50 учасників акції.

Під Адміністрацією президента перебувають близько 50 мітингувальників, які прийшли на підтримку екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Там вже сталася сутичка між силовиками та прихильниками Саакашвілі. Про це повідомляє "Тиждень".

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За попередньою інформацією, одного мітингувальника затримали. Підрозділи силовиків відтягнули його за кордон, яким відмежували Банкову від вулиці Інститутської.

За словами інших мітингувальників, присутніх на акції, затриманого звати Юрій Дибенко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Інститутська та Банкова проходить акція на підтримку лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якого сьогодні за процедурою реадмісії передано до Польщі.