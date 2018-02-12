Прикордонна служба Польщі оголосила про прийняття в Польщі Саакашвілі.

Лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі вже перебуває на території Польщі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі.

«Прикордонна служба повідомляє, що 12 лютого 2018 року пан Міхеїл Саакашвілі був прийнятий на територію Республіки Польща», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається: «Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що М. Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані "Сулугуні", після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства. «Сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками міграційної служби та Нацполіції довели до Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування», - сказано в дописі у Facebook речника Держприкордонслужби Олега Слободяна.

Він також зазначив, що під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».