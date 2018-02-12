Саакашвілі вже перебуває на території Польщі

18:27, 12 лютого 2018
Політика
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Саакашвілі вже у Польщі / фото УНІАН

Про це повідомляється на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі.

«Прикордонна служба повідомляє, що 12 лютого 2018 року пан Міхеїл Саакашвілі був прийнятий на територію Республіки Польща», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається: «Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що М. Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані "Сулугуні", після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства. «Сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками міграційної служби та Нацполіції довели до Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування», - сказано в дописі у Facebook речника Держприкордонслужби Олега Слободяна.

Він також зазначив, що під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

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