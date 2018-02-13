Ніч після видворення: Саакашвілі в Польщі ночував у таємному готелі під охороною (відео)

Саакашвілі розповів, що йому нібито телефонував міністр внутрішніх справ Польщі і дав гарантії безпеки.

Усю ніч видворений прикордонниками з України екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі провів у готелі у столиці Польщі Варшаві під охороною, яку йому надала польська влада. Готель, в якому перебуває, Саакашвілі - під захистом.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Невідомо ані який готель, ані де він розташований - усе тримають у таємниці.

Напередодні Саакашвілі розповів, що йому, мовляв, телефонував міністр внутрішніх справ Польщі і дав гарантії безпеки.

Політик поки що своє місце перебування не розголошує. Критикує українську владу за видворення і говорить, що буде домагатися зміни влади в Україні мирним шляхом. Водночас дякує Польщі за гостинність.

Про свої плани він обіцяє розказати за кілька годин на прес-конференції. Коли відбудеться зустріч із пресою - повідомлять згодом.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня 2018 року Тбіліський міський суд визнав Саакашвілі винним у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і засудив до трьох років позбавлення волі.

Саакашвілі назвав вирок Тбіліського суду незаконним і таким, що суперечить міжнародним, національним нормам і здоровому глузду.

Вчора, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві в ресторані, після цього, за словами його соратників, був вивезений в невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув в порушення українського законодавства.