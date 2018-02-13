Саакашвілі попросив допомоги у ЄС і заявив про плани повернутися до України "законним способом"

Міхеїл Саакашвілі заявив, що у кафе в Києві на нього напали "чоловіки в масках".

Видворений з України лідер «Руху нових сил» Михеїл Саакашвілі просить допомоги у Євросоюзу і канцлера Німеччини Ангели Меркель (Angela Merkel).

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"В кафе у Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу. За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", - сказав у понеділок, 12 лютого, газеті Bild Саакашвілі, передає DW.com.

Якщо ЄС і, зокрема, Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна прийде до краху, оголосив політик. "Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися мене, оскільки я викривав корупцію", - додав Саакашвілі. Він оголосив, що повернеться в Україну законним способом. "Ми виграємо цю битву", - запевнив політик.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернули в Польщу, звідки він прибув з порушенням українського законодавства.

За словами прес-секретаря ДПСУ Олега Слободяна, при затриманні політика на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися і застосувати силову підтримку».

У подальшому на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з'явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для ухвалення рішення було прийняття заяви про реадмісію, поданої Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави - члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зазначили в прикордонному відомстві Польщі.

Надалі в Державній міграційній службі України заявили, що лідера партії «Рух нових сил» передали в Польщу за процедурою реадмісії.