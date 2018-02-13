Польський прем’єр поставив Хмельницького в один ряд з Гітлером та Гіммлером

Він стверджує, що "першим великим злочинним актом проти євреїв, який у єврейській історіографії часом прирівнюється до Голокосту, було повстання Хмельницького".

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький помістив українського гетьмана Богдана Хмельницького у числі тих, хто чинив найбільші злочини проти єврейського народу.

Про це він заявив у ході лекції в місті Холм, присвяченій польсько-єврейським стосункам упродовж століть, відеозапис лекції розміщений у YouTube. Про це пише "Європейська правда".

"У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями, цього не можна порівняти з іншими країнами в Європі та світі" - заявив Моравецький.

При цьому він наголосив, що суверенна Польща ніколи не виганяла євреїв, а в часи нацизму у Польщі були найбільші репресії за допомогу євреям, і саме в Польщі їм допомагали найбільше.

"Першим великим злочинним актом проти євреїв, який у єврейській історіографії часом прирівнюється до Голокосту, було повстання Хмельницького. Очевидно, що тоді доходило до страшних злочинів, історики кажуть про 100 тисяч вбитих євреїв" - сказав Моравецький.

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Він розповів епізод з облогою Львова, коли Хмельницький в обмін на видачу євреїв обіцяв відступити від міста: "Львів відмовив, сказав, що не віддасть єврейських братів і не віддав".

Польський прем’єр також розповів про свою нещодавню поїздку до Торуня: "Один з тамтешніх рабинів представив свій погляд на історію. Він говорив про трьох злочинців на "х" - Гітлер, Гіммлер і Хмельницький (польською Hitler, Himmler і Chmielnicki – ред.). Це герой для наших сусідів, а для нас той, хто фактично призвів до першого занепаду Речі Посполитої".

Як відомо, ухвалений нещодавно в Польщі закон запроваджує покарання за заяви щодо провини польської нації чи польської держави у Голокості, а також за вислів "польські табори смерті".

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.