Лукашенко: альтернативи Мінську як переговорному майданчику щодо Донбасу не існує

Президент Білорусі повідомив, що у 2017 році відбулося майже 30 зустрічей Тристоронньої контактної групи.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що реальної альтернативи мінському переговорному майданчику для врегулювання конфлікту на сході Україні наразі не існує.

Читайте також"Хоч в Антарктиду": Білорусь відповіла на пропозицію Трампа змінити місце проведення переговорів щодо ДонбасуІз такою заявою Лукашенко виступив 13 лютого на засіданні Ради безпеки Білорусі, передає радіо Свобода.

«Як і раніше, з тривогою сприймається розвиток ситуації у нашого найближчого південного сусіда, – сказав Лукашенко. – Білорусь продовжує забезпечувати необхідні умови для проведення регулярних засідань Тристоронньої контактної групи».

Президент Білорусі повідомив, що у 2017 році відбулося майже 30 зустрічей ТКГ.

«Думаю, що, незважаючи на різні і досить несподівані заяви (для громадськості, може бути, несподівані, а для мене це цілком очікувані заяви), реальної альтернативи цьому переговорному майданчику на сьогодні день не існує», – сказав Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради Безпеки ООН оголосив про пропозицію президента США Дональда Трампа перенести переговори з врегулювання конфлікту на сході України з Мінська до іншого місця.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив сумнів, що врегулювання ситуації на сході України залежить від перенесення переговорів із Мінська.