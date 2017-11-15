Білорусь готова направити своїх миротворців на Донбас

Білорусь готова направити миротворчий контингент на Донбас.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей сказав на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Якщо необхідно буде, ми готові виділити відповідний миротворчий контингент, якщо це буде прийнятним для всіх зацікавлених сторін, для того, щоб брати участь у вирішенні миротворчих завдань», - сказав Макей.

При цьому він заявив, що Білорусь зацікавлена, щоб на сході України якомога швидше встановився «мир, і стабільність, і спокій».

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Також він нагадав, що ще в жовтні 2014 року президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив про готовність направити миротворців на Донбас.

Крім того, Макей додав, що Білорусь готова і далі надавати в Мінську майданчик для засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Довідка УНІАН. 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він підкреслив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У свою чергу в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі неприйнятна з точки зору Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН щодо миротворчої місії на Донбасі.