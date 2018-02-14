Незадоволення українців владою може призвести до дочасних виборів - розвідка США

Розвідники також прогнозують, що конфлікт у Східній Україні триватиме у нинішньому вигляді.

В Україні можуть відбутися позачергові вибори через невдоволення населення владою.

Про це йдеться в письмовій доповіді директора національної розвідки США Дена Коутса, передає "Голос Америки".

Доповідь називає чинників, які загрожують економічному відродженню Україну і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.

"Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019-му можуть призвести до дочасних виборів", - попереджає документ.

"Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019-го року", - відзначає доповідь.

Американські розвідники також прогнозують, що конфлікт у Східній Україні триватиме у нинішньому вигляді, і називають наступ будь-якої зі сторін малоймовірним.

"Розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить, що інша сторона серйозно кидає виклик статусу кво", - застерігає при цьому американська розвідка.

Раніше повідомлялося, що спецслужби США прогнозують нове втручання Росії у вибори в 2018 році.