Спецслужби США прогнозують нове втручання Росії у вибори в 2018 році

В цьому році в США відбудуться проміжні вибори, на яких оберуть всіх 435 членів Палати представників (вони переобираються кожні два роки) і третину Сенату (34 місця зі ста).

У США керівники розвідувальних служб визнали, що з боку Росії очікується втручання в хід проміжних виборів 2018 року.

Як передає Радіо Свобода, вибори визначать повний склад Палати представників – вона складається з 435 конгресменів. Визначаться також імена 34 сенаторів із загального складу верхньої палати, в якій сто крісел. Вибори відбудуться 6 листопада 2018 року.

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Виступаючи у вівторок, 13 лютого, перед членами сенатського комітету, директор національної розвідки Ден Коутс заявив, що Росія продовжить використовувати свою пропаганду, підставних осіб і соціальні мережі для підриву майбутніх виборів.

"Не може бути сумнівів у тому, що Росія, оцінила своє втручання у вибори 2016-го року як успішне", продовжить цю практику втручання у вибори 2018 року. З таким висновком виступив Коутс на щорічних сенатських слуханнях про глобальні загрози, які проводяться комітетом з розвідки.

Висловлені оцінки були підтримані п'ятьма іншими керівниками розвідувальних відомств, включаючи директора ЦРУ Майка Помпео. Два тижні тому він заявив, що впевнений у бажанні Москви вплинути на хід майбутніх виборів у США.

Заступник голови сенатського комітету від Демократичної партії дорікнув адміністрації Трампа в "непідготовленості" до потенційного втручання Росії у вибори 2018 року.