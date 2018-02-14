Мера Одеси Труханова затримали у аеропорту "Бориспіль" і передали співробітникам НАБУ (відео)
Мера Одеси Геннадія Труханова затримали у столичному аеропорту "Бориспіль".
Цей факт "Українській правді", а також низці ЗМІ підтвердили в Національному антикорупційному бюро.
Інформацію про затримання Труханова в аеропорту також опублікував народний депутат України Мустафа Найєм.
"Мер Одеси Геннадій Труханов затриманий в аеропорту "Бориспіль" співробітниками НАБУ. Геннадій Леонідович був відсутній на робочому місці вже п'ятдесят днів - з 26 грудня минулого року", - написав Найєм на своїй сторінці в Facebook.
У свою чергу в прес-службі НАБУ на запитання УНІАН щодо інформації про затримання Труханова в аеропорту "Бориспіль" відповіли: "Ще уточнюємо. Ми не можемо поки ні підтвердити, ні спростувати". На уточнення, чи вручало НАБУ Труханову підозру, в прес-службі послалися на офіційне повідомлення на сайті бюро від 13 лютого - повідомлення про інформування Труханова щодо підозри.
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"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора. Приїхали представники НАБУ, які вручили йому підозру", - сказав Слободян.
Як повідомляв УНІАН, 14 лютого слідчі НАБУ в аеропорту "Бориспіль" вручили підозру Труханову, який прибув з-за кордону.
13 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заочно повідомили Труханову про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.
Крім того, в ході проведення слідчих дій за цим самим кримінальним поовадженям було затримано троє осіб.
Також про підозру повідомлено заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради, а також ще одній особі - оцінювачу.
Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження підозрюваних і, в разі їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук.
Прес-служба Одеської міської ради заявляла, що Труханов поїхав у відрядження до Чехії.
Однак у Міністерстві промисловості і торгівлі Чехії та Міністерстві закордонних справ цієї країни повідомили, що не мають інформації про відрядження Труханова до Праги.