Меру Одеси Труханову в аеропорту "Бориспіль" вручили підозру – ДПСУ

Труханову інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

Одеському міському голові Геннадію Труханову в аеропорту "Бориспіль" вручили підозру.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

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На прохання прокоментувати інформацію, що Труханова затримали в "Борисполі", він сказав: "Сьогодні прикордонники виконали в аеропорту "Бориспіль" доручення відносно даного громадянина, який повернувся із закордону. Проінформували ініціатора, після чого прибули слідчі НАБУ, які вручили йому підозру".

Іншої інформації Слободян не надав, а за подальшими коментарями порадив звертатися до Національного антикорупційного бюро України.

У свою чергу в прес-службі НАБУ на запитання УНІАН щодо інформації про затримання Труханова в аеропорту "Бориспіль" відповіли: "Ще уточнюємо. Не можемо наразі ні підтвердити, ні спростувати". На уточнення, чи вручало НАБУ Труханову підозру, у прес-службі послалися на офіційне повідомлення на сайті бюро від 13 лютого - щодо повідомлення Труханову про підозру.

Крім того, на прохання прокоментувати заяву Слободяна про вручення сьогодні Труханову підозри слідчими НАБУ у прес-службі бюро повторили, що ця інформація ще уточнюється, і порадили звернутися до них через годину.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Труханову про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, в ході проведення слідчих дій в цьому ж кримінальному провадженні були затримані троє осіб.

Також про підозру повідомлено заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради, а також ще одній особі - оцінювачу.

Вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та, в разі їхньої відсутності, буде вирішуватися питання про оголошення їх у розшук.

Прес-служба Одеської міської ради заявляла, що Труханов відправився у відрядження до Чехії.

Проте в Міністерстві промисловості і торгівлі Чехії та Міністерстві закордонних справ цієї країни повідомили, що не мають інформації про відрядження Труханова до Праги.