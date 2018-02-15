Німеччина готова до відправки своїх миротворців на Донбас

У тексті угоди коаліційної угоди між консерваторами з ХДС/ХСС та соціал-демократами миротворча місія ООН на Донбасі розглядається як шлях до миру в регіоні.

Уповноважений Бундестагу з питань збройних сил член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) розраховує на участь німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

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Про це політик сказав в інтерв'ю групі видань Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у середу, 14 лютого, передає DW.com.

За словами Бартельса, Німеччина візьме "активну участь" у разі можливого оголошення миротворчої операції під егідою ООН на Донбасі. При цьому він посилався на текст угоди між консерваторами з ХДС/ХСС та соціал-демократами щодо формування нової "великої коаліції", де можлива миротворча місія ООН на Донбасі розглядається як шлях до миру в цьому регіоні.

Можлива участь німецьких миротворців у місії ООН на Донбасі знаходить підтримку й у лавах німецьких Зелених. Експертка з питань оборони цієї політичної сили Катя Койль (Katja Keul) заявила, що Німеччина має підтримати таку місію "залежно від потреби", у разі ухвалення Радою Безпеки ООН відповідного рішення. Саме таке рішення Радбезу стало б "успіхом дипломатії", переконана представниця Зелених.