Експерт ООН назвав необхідну для Донбасу кількість миротворців

Окремі експерти говорили про необхідність відправити на Донбас до 50 тисяч миротворців, але автор пропозиції вважає таку цифру нереалістичною.

Для врегулювання конфлікту на Донбасі ООН має відправити в Україну до 24 тисяч миротворців.

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Про це йдеться в доповіді, підготовленій експертом ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річардом Гоуаном за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, передає DW.com з посиланням на Reuters.

У доповіді, яка буде представлена 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, йдеться, що ООН слід розглянути питання про сили кількістю близько 20 тисяч військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, і чотирьох тисяч поліцейських, щоб допомогти врегулювати конфлікт на Сході України.

Відповідно до пропозиції, до складу контингенту мають увійти представники таких європейських країн, як Швеція, країн з досвідом участі в миротворчих місіях, як Бразилія, а також держав, які користуються довірою РФ, - Білорусь. Введення миротворчої місії на Донбас дозволить, зокрема, провести там місцеві вибори, йдеться в доповіді.

Окремі експерти говорили про необхідність відправити на Донбас до 50 тисяч миротворців, але автор доповіді вважає таку цифру нереалістичною. На даний момент конфлікт на Донбасі моніторять понад 700 спостерігачів ОБСЄ.