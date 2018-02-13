Експерт ООН назвав необхідну для Донбасу кількість миротворців

09:17, 13 лютого 2018
Політика
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Шоломи миротворців ООН, ілюстрація / REUTERS

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Про це йдеться в доповіді, підготовленій експертом ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річардом Гоуаном за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, передає DW.com з посиланням на Reuters.

У доповіді, яка буде представлена 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, йдеться, що ООН слід розглянути питання про сили кількістю близько 20 тисяч військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, і чотирьох тисяч поліцейських, щоб допомогти врегулювати конфлікт на Сході України.

Відповідно до пропозиції, до складу контингенту  мають увійти представники таких європейських країн, як Швеція, країн з досвідом участі в миротворчих місіях, як Бразилія, а також держав, які користуються довірою РФ, - Білорусь. Введення миротворчої місії на Донбас дозволить, зокрема, провести там місцеві вибори, йдеться в доповіді.

Окремі експерти говорили про необхідність відправити на Донбас до 50 тисяч миротворців, але автор доповіді вважає таку цифру нереалістичною. На даний момент конфлікт на Донбасі моніторять понад 700 спостерігачів ОБСЄ.

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Теги: #ООН#миротворці на Донбасі