Майже 80% вважають Голодомор 33-го геноцидом

Переважна більшість наших відвідувачів назвали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Лише 20% заперечують це. Опитування триває...

Переважна більшість користувачів Інтернет-сторінки УНІАН вважають Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Лише 20% заперечують це. Запитання сформульоване таким чином: “Чи вважаєте Ви Голодомор 33-го геноцидом українців?” “Так” сказали 77,2%; “Ні” – 20,1%; “Не знаю” – 1,2%; “Інше” – 1,6%. Дані наведено станом на 25 листопада, 16.00. Опитування триває, дивіться українськомовнута російськомовнуверсії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter