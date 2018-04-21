Майже 80% вважають Голодомор 33-го геноцидом
Переважна більшість наших відвідувачів назвали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Лише 20% заперечують це. Опитування триває...
Переважна більшість користувачів Інтернет-сторінки УНІАН вважають Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Лише 20% заперечують це. Запитання сформульоване таким чином: “Чи вважаєте Ви Голодомор 33-го геноцидом українців?”
“Так” сказали 77,2%;
“Ні” – 20,1%;
“Не знаю” – 1,2%;
“Інше” – 1,6%.
Дані наведено станом на 25 листопада, 16.00.
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