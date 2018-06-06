Золотий «покемон» Черновецького врятує країну?

Покемони - вигадані істоти, герої комп`ютерних ігор та анімацій, яких зазвичай тренують для взаємних битв тренери покемонів. Покемони здатні до еволюції, і навіть переродження в абсолютно новий стан. Виражаючи емоції, видають одні і ті самі звуки з різною інтонацією. Вони здатні до повноцінного спілкування і можуть розуміти один одного, не відчувають один до одного ворожнечі, а лише покірно виконують накази свого тренера. Вікіпедія

Дантист - Фінансист - Юрист

«Цього року модний білий колір, абсолютно не модна велика кількість хрому, превалює скоріше матовість. Модним є заниження реверсу. І повністю відійшов усілякий декор авто, більш того остання тенденція: відсутність навіть замків і ручок на дверцятах...»

З інтерв`ю Олександра Пабата

Тільки не треба думати, що я посмію засудити хлопця, який одного разу зрозумів, що стоматологія і медінститут - це не його дорога, перебрався в банк «Фінанси і кредит», паралельно закінчуючи спочатку Національний економічний університет, а потім юрфак Київського Університету. Запевняю, щелепи киян від цього тільки виграли. Можливо, кияни і кладуть їх іноді на полицю, але вони принаймні, здорові. Ви можете уявити, що б було з нашими зубами, якби їх лікував хлопець, який цілодобово катається на Мазератті?

Так само, як і не вважаю провиною Олександра Пабата його пристойне походження. Тато Саші - Віктор Пабат, колишній заступник міністра АПК в 90-і роки, другий раз став заступником міністра з АПК вже за Президента Ющенка. Його вважають людиною з пристойними зв`язками в аграрному бізнесі і грошима. Ми в газетах практично не знайшли критики на рідного тата "покемона". Отже батько за сина не відповідає. Саме тато попросив тоді керівника столичної ПРП Володимира Бондаренка прилаштувати Сашу в політичні діячі. Сам народний депутат України Володимир Бондаренко вже не любить згадувати про свого протеже, як будь-який начальник, якому соромно визнавати свої кадрові помилки. Втім, Володимира Бондаренка реабілітовує те, що як тільки Саша під чуйним керівництвом тренера Черновецького став прикладатися до київської земельки, то сам нардеп Бондаренко виступив з дуже різкою викривальною заявою на адресу свого колишнього підлеглого. Але земля і люди були потім. Спочатку Саша не був "покемоном", він був чесним ПРП-истом.

Біографи Олександра Вікторовича по-різному описують чудове перетворення здібного і перспективного політика-опозиціонера на політика - "покемона". Тобто політика, який, маючи нібито свою фракцію в Київраді, служить своєму начальникові, своєму тренерові, голосує як треба тренерові, захищаючи де треба тренера. Отримуючи всі блага, які отримує відданий обслуговуючий персонал, уся команда "покемонів".

Ще в 2004 році під час Помаранчевої революції містом ганяли машини з символікою Ющенка. Преса пише, що «маючи дві спортивні моделі - MASERATI Spider і SUBARU Impreza, Олександр Пабат ініціював створення громадської організації «Стрітрейсинг». І автомобілі громадської організації «Стрітрейсинг» і влаштовували перегони в столиці.

Так от точно не сказано, на якому етапі батьки міста, які контролюють найбільші холдинги: «Хліб Києва» і Київенергохолдинг Іванов і Хмельницький зрозуміли, що личком Саші можна прибутково торгувати. Але вже на виборах до Київради 2006 року всі дерева і під`їзди були обвішані рекламою ГАКа. Так званого Громадського активу Києва, створеного Пабатом. Документального підтвердження зв`язку Іванова і Пабата не існує, так само, як не існує підтвердження зв`язку Черновецький - Іванов, Хмельницький. Про це говорять політики, і співробітники апарату, як офіційного київського начальства, так і опозиціонерів. Але факт залишається фактом: потрапивши в Київраду, Громадський Актив Києва став частиною більшості мера і вірним захисником, виконавцем рішень Черновецького.

Кепка мономаха для покемона...

Мені чимось подобається Олександр Пабат. Він такий модний і безпосередній. Він майже не приховує своїх достатків і легко дає інтерв`ю. Він, наприклад, любить розповідати, як у важкі 90-і, коли батьки залишилися без роботи, йому довелося робити кар`єру від вантажника до начальника відділу реклами і будівництва. Але загальновідомо, що в цей період його тато вже працював заступником міністра АПК, а сам Саша мандрувавз одного престижного вузу в інший. Невже тато заступник міністра не допоміг би синові - студентові юрфаку харчами? Але це дрібниці. Головне - безцінний досвід роботи "покемона" Саші на посту депутата Київради. Звичайно, він з командою став членом більшості Черновецького в Київраді і одержав свою винагороду. «Первым делом, первым делом», автотраси...», - вирішив Саша. І відвів для своєї автомобільної організації Стрітрейсинга (саме вона була одним із засновників ГАКу) землю під будівництво автоцентра. Тридцять з половиною "покемонівських" гектарів на вулиці Пуховській обіцяли стати картодромом, «прямою або навіть кільцевою автотрасою». Співробітники Інституту міста надали УНІАН своє розслідування з приводу долі і процедурних тонкощів відведення згаданої ділянки. Автоцентр там так і не почав будуватися. Цікаво, що, одержавши землю в грудні 2006 року, Саша казав, що в будівництво автоцентра потрібно вкласти сім мільйонів доларів, які за три роки окупляться. Через рік вартість проекту оцінювалася в сто мільйонів євро. А на стовпах вже висіли оголошення про продаж цієї ділянки. Співробітникам Інституту міста, які подзвонили за телефоном, назвали ціну в сто мільйонів доларів за всю ділянку. (Виходить близько 33 тисяч доларів за сотку). Неслабо потрудився ГАК.

Якщо вбити в архівну базу УНІАНу слово ГАК, то ми одержимо повну картину життєдіяльності команди "покемонів". Вони активно працюють, у грудні 2007 року міняють одного «неправильного» забудовника столичного житла, пропонуючи забрати у нього майже 150 гектарів землі, на іншого «правильного». Вони відкидають рішення столичної опозиції про виділення землі в Києві тільки на основі аукціонів, заявляючи, що прийшли в Київраду не в мегафони кричати. Референдуми про довіру Черновецького називають «іграшками», тему імперативного мандата - піаром, побічно підтримують рішення Черновецкого про підвищення тарифів і збираються подавати позов до Вищого адміністративний суд, коли Верховна Рада призначила дострокові вибори в Київраду. Пабат наліво і направо відкидає звинувачення в непрозорому розподілі землі, і голосує-голосує за нові землевідведення. Важкий він, мандатний бізнес.

Нас врятує наймодніший покемон.

«Тюнінг такого автомобіля обійдеться мінімум у ще одну вартість самого автомобіля. Один напрямів з тюнінга, що активно розвивається - це фантом-тюніг, коли зовнішній вигляд машини не міняється, а мотор і салон повністю перекомплектовуються. Дуже модно - ідеальний вид моторного відсіку. І бажано деякі частини хромувати»...

З інтерв`ю Олександра Пабата

У якийсь момент Олександрові Вікторовичу стало тісно в старих стінах Київради, у яких тхне скромними бюджетними достатками, .

Великому "покемону" знадобилося велике всеукраїнське плавання. І він почав створювати армію порятунку країни і план порятунку країни. План порятунку країни за його задумом повинен був формуватися, як свого часу перша п`ятірка ГАКу, на прохання трудящих. Плану в очі не бачила, але інтерв`ю і програмні заявки Пабата виглядають такими ж гладкими і обтічними, як тенденції модного автомобільного дизайну. Олександр Вікторович зробили великий всеукраїнський тур з презентацією своєї політсили і свого плану. Я походила по регіональних сайтах. І побачила, що дуже неласкаво там зустрічали "покемона". Журналісти Дніпропетровська, Кіровограда, Миколаєва і Херсона пишуть, що на його мітинги приходило три десятки активістів, як правило, пенсіонерів, що вся армія порятунку "покемона" вміщається в один мікроавтобус. І перераховуючи машини автопарку Пабата: Morgan Aero8, Maserati Spider, Subaru Impreza, задаються питанням: навіщо хлопчина з таким автопарком пішов у бунтарі? Ставлять самі собі запитання: «А що думає СБУ?» І самі ж відповідають: напевно, СБУ думає, що брати його рано. Злі журналісти. Але розумні. (Дніпропетровськ , Кіровоград, Миколаїв, Херсон.)

Іноді читаючи новини таблоїдів, я, як інститутка, сама в захваті від "покемона", який займає четверте місце в списку українських метросексуалів.

Так, балагур! Так, модник! Демонструє легковажність, що значно перевершує нехлюйство середнього українського політика. Зате яка щирість! Запитайте про машини - все розповість. Запитайте про татуювання - теж усе розповість, а не буде просторікувати про те, що в чоловікові головне - душа, мізки, творчі здібності. У покемонах все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і машина, а тату... А, так, про татуювання...

Виявляється, перше татуювання він зробив у 1998 році на честь заручин з дружиною. Це фенікс - птах, який приносить успіх. «Зробив я її на лівому підребер`ї, розміром 15 на 20 см, з додаванням багатьох кольорів. Вибрав саме фенікса через те, що це птах, який відроджується з попелу, він у вогні не горить, у воді не тоне, а в моєму житті багато разів таке було, що я все починав спочатку. Друге татуювання я зробив на своє весілля. У 2001 році справа на ребрах з`явився повтор класичного узору, який вишивали наречені Полтави на рушниках. У татуїровці використані тільки чорний, червоний і жовті кольори, розміром вона 10 на 10 див. Там вписано ім`я моєї дружини. Я ще мрію про третє татуювання, яке б символізувало дітей. Можливо, це буде лев, який сидить на тигровій шкурі, одягнений у маску мавпи. Другий мій син народився в рік кабана, знак зодіаку - Терези, от як його символізувати, ми ще не знаємо. Ми спочатку вигадаємо, а потім зробимо".

Разом з Олександром Пабатом татуювання зробила і його дружина, вона вибрала тату у формі колібрі і того самого птаха - фенікса, тільки меншого за розміром.

Коли мені трапиться з ним спілкуватися, я обов`язково поставлю йому два запитання. Перше: хто йому сказав, що він може врятувати країну? А друге: хто зараз його тренер? Він скаже правду - я вірю. А правдивим людям, тобто покемонам, можна доручати країну. Але діяльність покемонів і їх мигтіння на наших екранах несе деякі загрози. Ці істоти з виблискуючими очима вклали у лікарняні ліжка сотні американських і японських дітлахів з діагнозом нервовий зрив або епілептичний напад.

Кажуть, що Олександр Пабат часто просить своїх виборців подивитися йому в очі. Особисто я в них не зазирала. Але, зазираючи в них на його фото, я читаю в них лише три склади «по-ке-мон».

Маша Міщенко