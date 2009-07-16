Лукашенко теж відмовився їхати на перегони до Медведєва

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проігнорував запрошення приїхати до Москви на перегони на приз президента. Про це повідомляє Эхо Москвы.

На цей захід традиційно запрошуються глави всіх країн СНД. "Наш президент свою участь у цій події не планує, тому його приїзд до Москви не очікується", - повідомив тимчасовий повірений в справах Білорусі в Москві. "Думаю, у наших президентів ще буде можливість поспілкуватися – і на формальному, і на неформальному рівні", - додав білоруський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, на московські перегони точно не приїдуть президенти України і Туркменістану Віктор ЮЩЕНКО і Гурбангулі БЕРДИМУХАММЕДОВ.