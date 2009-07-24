Невідомі платять 80 грн. за роздачу компромату на депутата Куликова

Учасники пікету під Верховною Радою заявляють, що їм платять по 80 грн. на день за те, щоб вони пікетували парламент з вимогами притягнути до відповідальності за звинуваченням у рейдерстві народного депутата України від «Народної самооборони» Кирила КУЛИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, один з учасників акції в футболці "Молодої України", який представився Олександром БУТУСОВИМ, заявив журналістам, що вчора йому надійшло "замовлення від невідомих для мене персон, які попросили за енну суму грошей, можу навіть назвати – 80 грн. на день - просто-напросто постояти три години біля Верховної Ради і роздавати замовну газету, компромат проти Кирила Борисовича КУЛИКОВА". За його словами, "наше завдання полягає у наступному – «підмочити» репутацію КУЛИКОВА. Будь-хто може сюди прийти і заробити на цій темі гроші".

Як повідомлялось раніше, 24 липня політична партія «Молода Україна» провела пікетування Верховної Ради з вимогами позбавити народних депутатів статусу недоторканності та притягнути до відповідальності депутата від «Народної самооборони» Кирила Кулікова. Активісти, зокрема, застерегли журналістів від інформації про те, що їх пікетування відбувається на платних засадах.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України К.КУЛИКОВ є головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу - КМДА.

Крім того, останнім часом К.КУЛИКОВ став на бік мешканців будинків по вул. Гончара у столиці у їхньому конфлікті з представниками забудовника земельної ділянки поблизу заповідника “Софія Київська” - на вулиці Гончара 17/23.