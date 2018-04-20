БЮТ, ГАК і Пора об’єдналися проти Черновецького. Лідером античерновецької сили став Кличко

Студенти, що прийшли під УНІАН підтримати свої політичні сили, влаштували стихійний мітинг, який не давав пройти до зали Миколі Томенку, Віталію Кличку та Олександру Пабату – депутатам Київради, що презентували сьогодні створення депутатської більшості.

Та якщо частина студентів тримала прапори “Нашої України” та “Пори”, решта, одягнена немов “біле братство”, прийшла сюди, аби підтримати новообраного мера Черновецького.

Дівчата в білому з передвиборчою символікою мера зізналися, що прийшли не за гроші, а за ідею, щоправда, на запитання, чому саме сюди, зізналися: “Ми тут хлопців чекаємо”. І, коли за кілька хвилин студентство побачило екс-кандидата в мери №2 Віталія Кличка, що височів над усіма, натовп – і жовтий, і білий, - радісно заревів.

Представники трьох партій – “Пори”, БЮТ і Громадського активу Києва - дуже поспішали, а тому були надзвичайно лаконічними.

Поки Кличко-старший роздивлявся стелю, Томенко з Пабатом наспіх висловили обурення проведенням першої сесії міських депутатів нового скликання. Заявили, що не всі депутати були запрошені, зібралося лише 55 і не було кворуму. “Це була нелегітимна сесія, це були просто збори”, - обурювався лідер Громадського активу Києва Олександр Пабат.

“Досить експериментувати над Києвом. Ми більше не дамо це робити”, - заявив Микола Томенко.

Голова майбутньої більшості-коаліції “Демократичний Київ” Віталій Кличко - а саме його вирішили поставити на чолі політичні партнери – як завжди у своїх промовах був небагатослівний і довго думав над кожним реченням. Він укотре висловив своє передвиборче гасло про те, що влада має змінитися, повинна бути прозорою: “А я сьогодні бачу, що влада в Києві не змінилася”.

На цьому політики швидко покинули зал, і, не давши відповіді на жодне журналістське запитання (“Завтра, все завтра!”, - Микола Томенко), майже бігли до автомобіля. Чи то від журналістів рятуючись, чи то від “прихильників”.