УНІАН створює музей «Вибори-2006»!

Все!

26 березня – ось воно!

Проголосуємо-підрахуємо-оголосимо.

І баста! Виборам вийшов кінець.

Кілька місяців нас переконували, умовляли, ґвалтували – рекламою, пропагандою, агітацією, “чорним”, сірим і білим піаром. До нас лізли в душу, підлещувались, нам погрожували, нас лякали, умовляли, нам обіцяли, нас купували.

Одне слово, дістали.

Але як було цікаво!

Тож несправедливо буде, коли не залишити пам`яті про це дійство. Такий шматок випаде з життя.

Тому є ідея: давайте створимо музей виборів-2006. Зберемо в ньому все, що передає дух та атмосферу цих виборів – листівки та плакати, атрибутику, аудіо та відеозаписи, ідеї, гасла, слогани, цитати, документи, газети, і все інше, що, вразило вас новизною, оригінальністю, ідіотизмом чи геніальністю.

Поділіться з нами зразками усього такого, якщо ви маєте ЦЕ і бажаєте долучитись до створення музею “Вибори-2006”. Несіть, надсилайте, передавайте нам зразки та матеріальні докази, що стосуються цих виборів. Пропонуйте найрозумніші і найпримітивніші винаходи, найбільш вдалі і найбільш провальні ідеї, апріорі геніальні і так само ідіотські цікавинки.

Несіть найепатажніші, найприкольніші, найвидатніші і найцинічніші витвори політиків, політологів, журналістів, соціологів.

Далеко не обов`язково надавати експонати, що є в буквальному сенсі виборчою продукцією. Це може бути і експонат, що творчо переосмислює ту чи іншу Ідею, Стратегічну Ціль чи Гасло учасників виборів – байдуже буде він з текстилю, пластиліну чи пап`є-маше.

Як нам бачиться підготовка експозиції та організація роботи музею?

Всі бажаючі пропонують свої експонати. Живете в Києві і маєте можливість занести експонати до нас? Приносьте: Хрещатик, 4, агентство УНІАН. Лінуєтесь йти, але маєте можливість відіслати щось цікаве електронкою? Відскануйте, оцифруйте, надішліть файли на адресу: Olga.Mozokha@unian.net. Бажаєте вислати бандероль? Запаковуйте, відсилайте – 01001, Київ, Хрещатик, 4, УНІАН, приймальня.

Що буде далі?

Музей функціонуватиме віртуально (на сайті агентства) та фізично – відкриємо експозицію в день виборів у приміщенні агентства. Маємо намір зробити його відкритим для всіх відвідувачів, але точно відкритим він буде для тих, чиї експонати використаємо в експозиції.

Аби якось систематизувати експозицію, введемо такі номінації: “Аудіо- та відеошедеври” (телеролики,аудіоролики, записи виступів тощо), “Поліграфічні “приколи” (листівки, плакати, газети, книги тощо), “Найбездарніша реклама” (всі види бездарного), “Найбільш ідіотська реклама” (всі види відповідних “знахідок”), “Сам сказав” (цитати з виступів кандидатів, програм чи інших документів), та “Вільна програма” (всі цікаві експонати, що не потрапляють в попередні розділи експозиції).

До відкриття експозиції музею залишилось дві доби, тож стартуємо. Несіть все, що нестиметься, відсилайте все, що відправляється, вирізайте, клейте, вишивайте чи створюйте політичні ікебани. Все вітається, всьому цікавому порадіємо разом.

Для початку повідомимо, що перший експонат до музею запропонував один з наших журналістів, принісши два розірвані відрізки товстого, засмальцьованого каната. “Що це?” – запитали ми. “Як що? – здивувався він. – Той самий канат, який все намагався стулити Литвин, та так і не стулив”. “Приймається” – сказали ми. Тим часом кандидат в столичні мери Вадим Гладчук притягнув гіпсового пам`ятника діючому меру Омельченку з цікавими політичними епітафіями на постаменті та слідами свіжих яєць, що гладчуківці розбивали об нього під час останніх політичних акцій. Ну а далі поки що триматимемо інтригу…

В номінації ж “Сам сказав” поки що можемо презентувати цитати з виступів одного з кандидатів у мери Коростеня від “Нашої України” - діючого голови Коростенської райдержадміністрації Андрія Озерчука.

“…за рахунок інвесторів з людей будуть вкладувати кошти…”

“всіх людей не можна, якби я цього не хотів…”

“… рано чи пізно молодь завжди побіждала, як то кажуть, людей…”

“…на слідущий день буде зрозуміло, що на тернах Коростенщини можна розводити свинину…”

“… єсть приклади, де ми через палку допомогли деяким підприємствам…”

“… це не математика, що там 3 на 4 буде, умовно, 12, чи там яка-то фізика…”

“… сідайте, будь ласка, сільський голова…”

“… пока буде тваринництво, пока буде рослинництво, пока буде село, тому будуть горожани їсти наше м`ясо, пити наше молоко… тому що місто Коростень, все, що ми виростимо на тернах Коростенщини його скуштує…”