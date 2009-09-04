Каддафі: проблеми між Україною і Росією можуть призвести до поганих наслідків

Лідер Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії Муаммар АЛЬ-КАДДАФІ вважає, що Україні не слід вступати в Європейський Союз, а доцільніше було б об`єднатися з Росією.

Про це він заявив в інтерв`ю російському телеканалу «Вести».

За словами М.КАДДАФІ, у відносинах між Україною і Росією існує ряд проблем, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

«Поговоривши з українською і російською стороною, я знаходжу, що позиція наших українських друзів зводиться до наступного: вони хочуть гарантій своєї незалежності, подальшого процвітання країни», - сказав він.

При цьому лівійський лідер зазначив, що російська сторона не проти цього, а, навпаки, заявляє, що не стане загрозою незалежності України.

Водночас гарантії безпеки, які запитує Україна, можуть позначитися на незалежності Росії, вважає М.КАДДАФІ. «Тут і криється суть проблеми – Україна вважає гарантом своєї незалежності НАТО і ЄС», - сказав він.

У Росії ж вважають, що прихід НАТО на територію України означає загрозу незалежності Росії, заявив М.КАДДАФІ. Він додав, що на позицію Москви не впливають запевнення українських військових про те, що на території країни не розміщуватимуться іноземні військові бази.

М.КАДДАФІ вважає, що Україна і РФ сильно взаємозв`язані, також є спільні точки зіткнення в забезпеченні загальної безпеки. За його словами, «це Чорноморський флот» РФ. Тому лівійський лідер рекомендує країнам об`єднатися.

«Вирішення проблеми може бути таким: вам, сусідам, жити разом і більше співробітничати. Я думаю, що в Україні відчувають страх перед Росією, побоюючись, що вона зі своєю потужністю може нав`язати їй свій вплив. Я вважаю ці побоювання марними – адже Росія партнер і соратник. І до того ж, за прикладом того, як об`єднується Європа, Росія також може об`єднатися з довколишніми країнами – так як за часів Радянського Союзу», - заявив М.КАДДАФІ.

На його думку, курс України і Білорусі на інтеграцію в ЄС є помилковим, оскільки у разі вступу до ЄС «на них дивитимуться, як на чужаків – на них надінуть ярлик східних європейців». «Дуже можливо, що вони після приєднання відчують гіркоту принижень і образ, відчуваючи на собі погляди зверху вниз з боку західноєвропейських країн. Водночас, якщо вони залишаться з Росією, то вони будуть в рівному партнерстві. От так я бачу розв’язання цієї ситуації», - сказав М.КАДДАФІ.