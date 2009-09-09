Кільчицька назвала заяву Куликова «хворою фантазією»

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що заява народного депутата України Кирила КУЛИКОВА щодо псування устаткування для Центру раннього виявлення онкологічних захворювань є «фантазією хворої уяви».

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам цю заяву депутата, І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що куплене для Центру з виявлення онкозахворювань устаткування вже встановлено у новій медустанові.

«Всі заяви К.КУЛИКОВА я взагалі не сприймаю, тому що це наклеп, чисті провокації і фантазії хворої уяви», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що все куплене для центру устаткування в ньому вже встановлене, і заявила, що ні про яке його псування не може бути й мови.

За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, Центр на вулиці Верховинній відкриють до Нового року.

Також І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала, що всі проекти, які реалізує київська влада, перебувають під контролем і постійною перевіркою, зокрема, правоохоронних органів. Вона зазначила, що особисто звітує перед депутатами Київради про все, що відбувається сьогодні в медицині столиці.

«Пану К.КУЛИКОВУ разом з його лідером і начальником потрібно було менше ініціювати незаконні позачергові київські вибори, які, зокрема, вибили Київ з колії, і будівництво таких центрів», - підсумувала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київської міської ради і його виконавчого органу К.КУЛИКОВ заявив, що медичне устаткування на суму 235 млн. доларів, придбане для київського Центру раннього виявлення онкологічних захворювань, перетворилося на металобрухт – гарантійний термін його зберігання закінчився. За словами депутата, відповідальність за це повністю лягає на керівництво Київської міської державної адміністрації, і особисто на першого заступника голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКУ.

За його словами, «будівництво самого Центру, загальна вартість якого досягає 400 млн. грн., - зірвано. Термін введення його в експлуатацію було заплановано на вересень цього року, але роботи зі спорудження будівлі не виконувалися, монтаж технологічного устаткування взагалі не почато. Зараз тільки почали прокладати інженерні мережі, виконувати оздоблювальні роботи».