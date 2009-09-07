Медобладнання на $235 млн Кільчицька зробила металобрухтом?

Медичне обладнання на суму 235 млн. доларів, закуплене для київського Центру раннього виявлення онкологічних захворювань, перетворилося на металобрухт – гарантійний термін його зберігання закінчився. Відповідальність за це цілком і повністю лягає на керівництво Київської міської державної адміністрації, і особисто на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Про це повідомив народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Кирило КУЛИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за його словами, «будівництво самого Центру, загальна вартість якого сягає 400 млн. грн., - зірвано. Термін введення його у експлуатацію було заплановано на вересень цього року, але роботи зі зведення будівлі не виконувалися, монтаж технологічного обладнання взагалі не розпочато. Наразі тільки почали прокладати інженерні мережі, виконувати оздоблювальні роботи».

У зв’язку з цим К.КУЛИКОВ вимагає від Генеральної прокуратури України “вжити негайних заходів прокурорського реагування, розслідувати кричущі порушення чинного законодавства з боку керівництва КМДА та особисто Леоніда ЧЕРНІВЕЦЬКОГО”.

УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу до прес-службі Київської міської державної адміністрації.