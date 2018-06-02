Демократична, сексапільна, харизматична – це все про Юлю

“Дивіться, яких зірок зібрала Юлія Володимирівна... Таких самих зірок вона зібрала у своїй силі... Українські співаки вирушають у тур агітувати за Тимошенко...

Юлія Тимошенко випередила всіх кандидатів, зібравши український музбомонд під своїм крилом: Руслану, Олександра Пономарьова, Ані Лорак, Потапа і Настю Каменських, Тіну Кароль, Наталю Могилевську, Ірину Білик, гурти ТІК, ТНМК, «Друга ріка» та Mad Heads XL.

«Ого!» – скажете ви. І правді «ого»... Усі вони зголосилися їздити з турами по Україні безкоштовно, бо дуже люблять Юлію Тимошенко і хочуть бачити її і тільки її Президентом країни. Так принаймні вони самі кажуть…

Турне назвали «З Україною в серці».

Ідеться насамперед про концерти, проте це будуть не лише пісні й танці, а й живе спілкування: на прес-конференціях, місцевих телеканалах, радіостанціях, центральних майданчиках міст. Артисти розповідатимуть громадянам, як їхнє життя зміниться з Юлею-Президентом.

Як українські зірки захоплюються діяльністю Тимошенко, вони прийшли розповісти на прес-конференцію.

Переможниця Євробачення Руслана зі своїм вибором кандидата визначилася ще влітку. Видно, ніяк не може відійти від політики. Вона виглядала рішучою, весь час голосно сміялася, щоправда не кричала «гей-гей», як вона зазвичай любить це робити.

– Гадаю, не потрібно лукавити, підбирати зайві слова, – сказала Руслана, пояснюючи, чому вона полюбила Тимошенко. – Моя позиція більш-менш виважена. Я дуже тішуся зі своїх колег, що вони не побували там, де побувала я (депутатом Верховної Ради. – Авт.). Їх оминув той жах, який я пройшла, тому сьогодні підтримую Юлію Володимирівну. Це позиція моя, моєї родини, чоловіка, друзів і мого колективу, який також їздитиме зі мною в цьому турі.

Сашко Пономарьов, якого Потап назвав капітаном усієї команди, сидів поважний, виглядав, як завжди, солідно. Він, мабуть, уже уявляв себе в майбутніх списках БЮТ. Адже співак давно зібрався стати нардепом.

– Вважаю себе послідовним у тому розумінні, що вважаю Юлію Володимирівну демократичним лідером. Ми з нею стояли в буремні роки на Майдані Незалежності. По-друге, я іншої кандидатури від демократичних сил, із якими ми були колись, не бачу. Не бачу людини, яка б мала справжню команду, по-справжньому вболівала за свою країну. Юлія Володимирівна має справжню харизму. Вона може стати Президентом. Тому я тут.

Франківчанка Тіна Кароль, з її свободолюбним прізвищем Ліберман, захоплення Юлею Володимирівною висловлювала російською, як завжди, кокетуючи… А що? Зірка вона і є зірка, навіть якщо співає на виборах.

– Я отримала листа з пропозицією взяти участь у турі. Звісно, я не могла не погодитися, бо Юлія Володимирівна мені імпонує як жінка, як політик і, як прем’єр-міністр.

– А як Президент ще більше! – весело додав Потап.

– Вона виняткова мати. Для мене це зараз особливо важливо, – загадково усміхаючись, додала співачка, яка сама не так давно стала матір’ю.

Ірина Білик, як завжди, наче з небес спустилася – уся така замріяна. Насамперед привітала всіх з хорошим настроєм, з початком передвиборчої поїздки.

– Це найкраще, що може бути в житті артиста – не самому їздити працювати дві години, а їхати великою компанією. Збиратися після концерту, обговорювати приємні моменти.

– Політичну програму, – знову відкоригував “у правильному руслі” Потап.

Далі Ірина порівняла свій вибір з тим, як люди обирають артистів у хіт-параді.

– Нас, артистів, обирають за зовнішніми даними, за тим, як ми вміємо говорити. Когось навіть за довжиною волосся, умінням усміхнутися в камеру. Журналісти нас теж обирають за якимсь своїми критеріями, зовсім нам не зрозумілими. І в тому хіт-параді, який нам цього року пропонують політики, то звичайно, найяскравіша – Юлія Тимошенко. Молода душею, серцем, зовні, уміє спілкуватися з людьми – це те, що імпонує мені, моєму серцю, настрою.

Потап висловився від обох – себе і Насті.

– Привіт, Україно! Тут усі підготували якісь приємні речі… Для мене показником, у першу чергу, є професійна діяльність. Це дуже-дуже важливо! Бо якщо працюють професіонали – це завжди шлях до успіху. Коли ти дивишся на команду Юлії Тимошенко, бачиш, що там працюють професіонали. Тому ми з Настею просто не могли не приєднатися до цього турне. Подивіться тільки, яких зірок зібрала Юлія Володимирівна. Таких самих зірок вона зібрала у своїх демократичних силах. Тому ми дуже в неї віримо. І взагалі я вважаю її дуже сексапільною. Я їй так і сказав, що вважаю її сексапільною дівчиною. І я хочу, аби в нас був сексапільний Президент! Є-є!

У цій компанії з’явилася і Наталя Могилевська – яка ще кілька років тому активно симпатизувала Віктору Януковичу. Сьогодні вона симпатизує леді Ю.

– Особисте спілкування з Юлею Володимирівною стало тим аргументом, чому сьогодні я тут. Вона справді харизматична. Я спостерігаю в ній неймовірну швидкість мислення, спосіб мислення, реакцію, працездатність, яка рідко є в кого з чоловіків. Той образ, який несе Юлія Володимирівна, для мене, як для артиста – важливий. Її образ протестований найкращими світовими дизайнерами, образ відомий у світі, бо у світі не так багато, на жаль, знають про Україну.

Наталя навіть заголовок для публікацій придумала – «Юля Тимошенко – бренд України».

Ми поцікавилися в Наталі, що змінилося відтоді, як вона агітувала за Януковича.

Могилевську, однак, це запитання застало зненацька. Вона, підперши голову руками, дивилася на каверзну журналістську братію і мовчала... Замість неї відповів модератор прес-конференції:

– Ми зараз говоримо про тур «З Україною в серці». Пані Наталя на ваші запитання відповість поза цією прес-конференцією.

Та “поза” теж не вийшло, бо Могила, як любить називати її друг Скрябін, після прес-конференції швидко побігла геть. Навіть не приєдналася до гуртового фото нової команди прем’єра.

За Народну артистку України відповіла інша Народна артистка – Руслана:

– Не потрібно сьогодні копирсатися в другорядних речах. Я дуже добре пригадую 2004 рік, який був дуже непростий для Наталки і для мене, і для всіх нас. Я пропоную не «а почему, а покачану». Тобто сьогодні ці питання не мають значення. От подумайте собі, який конструктив сьогодні несуть ці запитання. Є нова реалія, є нова ситуація, у якій перебуває Україна. Давайте мислити якимось глобальними категоріями.

– На яких умовах ви підтримуватимете Юлію Тимошенко? – поцікавилися журналісти в артистів?

Відповідати взявся найсміливіший – Потап.

– Подивіться, на цих людей, хто останній раз із них заробив гроші на виборах… Ми всі зустрічалися під час Помаранчевої революції… От Сашко Пономарьов думав, що стане депутатом… Ось так і провалилася Україна… Потрібно все робити від щирого серця, тому ми всі тут на умовах абсолютно добровільних!

Організатори сказали, що артистам самим вигідно взяти участь у такому турі, бо вони їм забезпечують масштабний промопакет. Артисти будуть зайняті лише день-два на тиждень, решту часу вони матимуть змогу спілкуватися з пресою.

– Чим популярнішим буде артист, тим, звісно, у нього буде більше можливостей заробляти, – сказав модератор. – Повірте, що промопакет – теж важливо. Хоча це й не живі гроші, але це добрі внески для успішної кар’єри.

– Якого першого кроку очікуєте від нового Президента? – пролунало від преси.

– Мені б дуже хотілося, аби в нас було дві офіційні мови, – обізвалася Могила. – Бо в деяких багатих країнах Європи є навіть чотири офіційні мови. Якщо згадати історію України, ми були то проросійськими, то проукраїнськими весь час. І весь час був тиск на людей.

Ірина Білик перше, що хотіла б побачити, – аби на інавгурації Президента був присутній Барак Обама, Володимир Путін, Ангела Меркель та багато інших «президентів, які в принципі не заїжджають на такі заходи через якісь свої вподобання чи сімейні проблеми». (Про Медведєва Білик забула).

Як виявилося, вона теж хоче другої державної, бо мама з татом у неї розмовляють українською, а вона російською, тому що так її виховали садок і школа.

Руслані натомість хочеться від Тимошенко ще більше амбіцій, ніби в неї їх замало.

– Дуже б хотіла амбіції, неймовірної амбіції. Амбіції, яка може бути в українському серці. Україна має багато достоїнств і потенціалу. Гадаю, реалізувати це зможе тільки амбітний Президент. На мою думку, саме в ній є стільки цих амбіцій, – додала вона.

Своє турне проповідники цінностей від Тимошенко розпочнуть 12 вересня з символічного Майдану Незалежності на чолі зі своїм лідером Юлею Тимошенко.

Ксеня Лесів

Фото Володимира Гонтаря, УНІАН