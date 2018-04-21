Ющенко буде задоволений - астролог

Що було... Цитати з минулого прогнозу (11.12.2006): "У минулому прогнозі йшла мова про передконфліктні суперечки, пов`язані з реформою в політиці. Тепер впродовж двох тижнів можна чекати конкретних дій. Один з варіантів цієї ситуації – спроби внести якісь зміни до процесу політичної реформи в Україні".

"Дуже важливо пам`ятати, що на цьому тижні ці події тільки формуються, і їх можна буде помітити тільки при уважному аналізі того, що відбувається. Чіткіших контурів вони наберуть у другій половині грудня. Деякі партії вже визначилися з тим, яку зайняти позицію, а деякі шукають такі рішення. Поки немає ясності в тому, які конкретні ситуації складуться в рамках цієї події. Головне тут те, що цей процес може створити конфлікти, але для парламентських партій не видно серйозних проблем".

Минулого тижня спостерігалася нервова обстановка. Зокрема, суперечки про політреформу, аж до заяв про намір розпустити парламент, ветування бюджету на 2007 рік, конфліктна ситуація у Київській міській Раді, а також інші події.

Що буде... Отже, минулого тижня чіткіше позначилися сфери конфліктних ситуацій, і причини цих конфліктів. А на цьому тижні всі ці ситуації оформляться остаточно. Цей етап в аналогічних подіях найчастіше проходить в атмосфері неможливості ухвалити остаточні рішення. Суперечки трохи ослабнуть, оскільки учасники починають розуміти, що ситуація безвихідна, і явних можливостей для компромісів немає. З`являються інтуїтивні рішення про те, щоб відмовитися від якихось проектів, або навіть обмежити контакти і відносини. До кінця грудня ці рішення визріють остаточно, тому вже наступного тижня можна буде спостерігати остаточні форми конфліктних подій. Тут необхідно нагадати, що за прогнозом ці події виявляться вдалими для більшості головних політичних сил, але можуть створити напружену обстановку у внутрішній чи зовнішній політиці.

Декілька слів про політреформу. По суті, конфліктні рішення, пов`язані з політичною реформою, вже сформовані в першій половині грудня, тому навряд чи зараз з`являться які-небудь нові ідеї в цьому плані. Тому навряд чи справжні конфлікти зможуть створити додаткові проблеми для реформи. В усякому разі, з астрологічної точки зору сили цих суперечок для таких кардинальних рішень недостатньо. Крім того, в минулих прогнозах вже йшлося про те, що наступний, 2007 рік має бути вдалим для реформи. Зараз важко сказати, в якій формі це виглядатиме. Швидше за все, політичні партії все-таки знайдуть прийнятні для всіх компроміси, або знайдуться вдалі рішення для більш довершеної законодавчої бази в рамках вже існуючої Конституції. Ми будемо це спостерігати в наступному році.

У минулому прогнозі (11.12.2006) йшлося про ймовірність зовнішньополітичних проблем в рамках існуючої конфліктної ситуації. Цитата: "Але він може спровокувати і конфлікт для України в цілому – як внутрішній, так і зовнішньополітичний". Можливо, одна з подій, що стосується цієї ситуації, проявилася в тому, що Європейський Союз минулого тижня заявив про нові обмеження для країн, які хочуть вступити в цю організацію в майбутньому. Але подія ще не повністю сформована, тому можна ще чекати подібних ситуацій.

На цьому тижні Соціалістична партія почне ухвалювати остаточне рішення про розрив якихось відносин, які турбували її впродовж усього 2006 року. Повністю цей процес триватиме приблизно два місяці – до кінця лютого 2007 року.

У Олександра Мороза разом з переживаннями, про які йшлося у минулому прогнозі, зараз дуже вдалий період для налагодження робочих відносин з людьми, надійними у виконанні взятих на себе зобов`язань. Це не нова ситуація, а продовження того, що почалося ще в березні 2006 року.

Цей тиждень вдалий для правлячої коаліції в парламенті – з погляду налагодження як внутрішніх, так і зовнішніх міжпартійних відносин.

Для "Нашої України" цей тиждень вдалий в плані ухвалення якихось економічних рішень, а також для організації системи управління. У цьому братиме активну участь Віктор Ющенко. Він буде задоволений результатами налагодження якихось відносин, а також укладення або внутріпартійного, або зовнішньополітичного договору.

Для решти політичних сил загальна ситуація залишається такою, як і минулого тижня.

Астролог Вадим Феофанов