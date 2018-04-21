В Україні буде нервова обстановка

Що було... Цитата з попереднього прогнозу (04.12.2006): "На цьому тижні Віктор Янукович зуміє налагодити якісь важливі зв`язки, знайти вдалі рішення прямо в процесі обговорення якихось важливих питань". Минулого тижня ЗМІ інформували про те, що в процесі поїздки прем`єра в США були вдало вирішені важливі питання. В той же час, були і конфлікти, пов`язані з перестановками в уряді.

Цитата з попереднього прогнозу (04.12.2006): "А Олександр Мороз ефективно вирішить законодавчі і управлінські питання". Минулого тижня був прийнятий Закон України "Про Державний бюджет на 2007 рік".

Що буде... У попередньому прогнозі (04.12.2006) йшлося про передконфліктні суперечки, пов`язані з реформою в політиці. Тепер впродовж двох тижнів можна чекати конкретних дій. Один з варіантів цієї ситуації – спроби внести якісь зміни в процес політичної реформи в Україні. Цей конфлікт дійсно може створити нервову обстановку, викликану претензіями відносно реформи. Але він може спровокувати і конфлікт для України в цілому – як внутрішній, так і зовнішньополітичний. Крім того, ця ситуація може загострити і інші конфлікти, які зараз перебувають в прихованому стані. Сама собою ця проблема не дуже сильна, але вона розвиватиметься в безкомпромісній формі. У такій обстановці важко знаходити оптимальні рішення, через що деякі відносини можуть бути остаточно зіпсовані. В той же час, ця ситуація навряд чи зможе створити фатальні, незворотні наслідки для країни в цілому.

Ці події розвиватимуться весь грудень в основному у формі інформаційних, ідеологічних, рідше – економічних суперечок. Тільки в січні з`являться можливості для їхньої нейтралізації, але якщо постраждають які-небудь відносини, то повністю відновити їх буде вже неможливо.

Астрологічні чинники виглядають так, що БЮТ, навіть якщо проявлятиме високу активність, навряд зможе бути ефективним учасником цієї ситуації. Якщо сформулювати точніше, то все виглядає так, що БЮТ в цих подіях навряд зможе вирішити які-небудь партійні інтереси. Але для неї так само, як і для Соціалістичної партії, є деяка вірогідність не зовсім реальної оцінки подій в грудні. Багато що стане ясним в січні.

"Наша Україна" буде набагато сильніше залучена в цю ситуацію. Можна припустити, що вже зараз там йдуть якісь суперечки з інформаційної і економічної політики. Зрештою, "Наша Україна" зуміє знайти найбільш оптимальні рішення складних питань Наприкінці грудня будуть знайдені компроміси, які створять сприятливі можливості для діяльності партії в 2007 році. Але потрібно врахувати, що ще залишаться деякі невирішені проблеми, про яких йшлося в попередніх прогнозах, зокрема, 11.09.2006 р., 18.09.2006 р., 30.10.2006 р.

Партія Регіонів зуміє створити сприятливу обстановку для співпраці, у тому числі і міжпартійного. Але ця ситуація змусить її або частково відмовитися від якихось повноважень, або бути прагматичнішою в якихось відносинах. В цілому, все виглядає так, що необхідно буде знайти якийсь розумний компроміс, щоб отримати найбільший позитивний ефект при мінімумі втрат.

Соціалістична партія навряд братиме активну участь в цих подіях. Швидше за все, вона уважно спостерігатиме за процесом, щоб визначити його наслідки. Комуністична партія на цьому тижні ухвалить конкретне, найбільш оптимальне для партійних інтересів рішення. Воно створить хороші можливості для налагодження міжпартійних відносин, підвищить ефективність інформаційної політики. Правда, одночасно з успіхами для неї може скластися короткочасна нервова ситуація Але в цілому вона нічого не змінить, і минеться без наслідків.

Дуже важливо пам`ятати, що на цьому тижні ці події тільки формуються, і їх можна буде помітити тільки при уважному аналізі подій. Ясніші контури вони приймуть в другій половині грудня. Деякі партії вже визначилися з тим, яку зайняти позицію, а деякі шукають такі рішення. Поки немає ясності в тому, які конкретні ситуації складуться в рамках цієї події. Головне тут те, що цей процес може створити конфлікти, але для парламентських партій не видно серйозних проблем.

Астролог Вадим Феофанов