Каськів не міг додзвонитися до Кличка, а коли додзвонився - нічого не міг почути

Владислав Каськів, голова політради громадянської партії “Пора-ПРП” ображений на політичного партнера й соратника по виборах Віталія Кличка, але жодних звинувачень йому не висуває.

Участь боксера, який програв у перегонах за посаду мера, але отримав мандат депутата Київради й минулої п’ятниці приєднався до створення коаліції БЮТ-ГАК-Пора з подальшим створенням більшості, опозиційної до новообраного мера Леоніда Черновецького й навіть погодився її очолити, є для лідера партії “Пора” незрозумілою.

“Позиція Віталія була для нас дещо дивною, тому що він не обговорював своє рішення з партією, навіть не доводив до нашого відома... Чому цього не сталося?... Хоча це його право, жодних звинувачень з нашого боку не може бути”, - коментує дії Кличка Владислав Каськів. “Учора мені вдалося додзвонитися до нього, але був поганий зв’язок, нам не вдалося нормально поговорити. Я хотів довести рішення політради до нього до початку цієї прес-конференції, але не було можливості”, - продовжує він.

"За нормальною логікою, - каже політик, - більшість може сформуватися лише або навколо чіткого плану розвитку міста, або навколо інтересів. Інших причин не існує.

Першого ми досі не побачили з боку жодної політичної сили. Вуаля, ситуація абсолютно зрозуміла, це – чистий дерибан посад. Далі будь-які посади будуть лише в контексті дерибану...”. На його думку, найперше, для чого було створено коаліцію – завоювати визначальну посаду – секретаря ради, та отримати інші посади.

Каськів здивовано знизав плечима, коли почув про заяву Черновецького про те, що “Пора” нібито підтримала мера: “Пора” оголосила про те що визнає перемогу Черновецького, ми надіслали йому та політичним силам, представленим у Київраді, пропозиції від “Пори” про перехідні умови формування влади в Києві.”

Першим пунктом у документі під назвою “Пропозиції “Пори” в перехідних умовах формування влади у м. Києві” стоїть такий: стабілізувати систему міського управління та не допустити колапсу управління через саботаж.

Лідер партії заявив позицію партії, визначену на проведеному днями засіданні політради: партія вважає неприйнятною для себе участь у формуванні будь-яких коаліцій в Київській раді до погодження плану розвитку Києва. Крім того, вирішили провести відкрите засідання й запросити на нього Віталія Кличка “для обговорення перспектив співпраці і ситуації, що склалася з формуванням влади в Києві.”

На запитання - “З ким все-таки Віталій Кличко?” - відповів так: “Про це можна буде судити після того, як сформується нова конструкція політичних сил. Зараз не хочемо приховувати всіх обставин – відбувається торгівля мандатами в міськраді, тиск – політичний і фінансовий – фактично на всіх депутатів. Тому що мова йде про 1 - 2 голоси, які мають перевагу в той чи інший бік. Як буде сформовано фракцію, буде видно й відповідь.”

Після чого заявив: “Якщо обставини складатимуться невідповідно до прийнятих сьогодні рішень, партія готова буде пожертвувати "своїм представництвом в Київській раді, лише для того, аби зберегти чесне ім’я партії”.

Докладніше про заяви Каськіва на прес-конференції в УНІАН читайте тут.

Дмитро Стаховський