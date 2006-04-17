Пора–ПРП розкололась?

Із завершенням виборчої кампанії виборчий блок “Пора-ПРП” припинив своє існування, повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова політради партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ.

«Ситуація абсолютно очевидна – виборчий блок ПОРА-ПРП припинив своє існування із завершенням виборчої кампанії – це з формальної точки зору”, - сказав він.

Водночас В.КАСЬКІВ наголосив, що “Пора” дуже цінує політичне партнерство. “Ми сподівались, що у рамках концепції нової політики, нового політичного покоління необхідно продовжувати консультації, спілкування і розвивати співпрацю з тими політичними силами, з якими ми визначились як зі своїми політичними партнерами”, - додав лідер “Пори”.

Коментуючи рішення лідера блоку ПОРА-ПРП Віталія КЛИЧКА очолити коаліцію фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку ПОРА-ПРП і Спілки громадських організацій “Громадський актив Києва” у Київській міській раді, В.КАСЬКІВ сказав: ”Позиція Віталія була для нас дещо дивною, оскільки він жодним способом не обговорював своє рішення з партією “Пора” і не доводив своє рішення до нашого відома”.

Водночас він зауважив, що це право В.КЛИЧКА і ніяких звинувачень на його адресу з боку партії “Пора” не буде.

Коаліція демократичних сил не буде мати політичних перспектив, вважає В.КАСЬКІВ.

Уже до осені політичних утворень, таких як Блок Юлії Тимошенко і блок “Наша Україна”, не буде, а на їхньому місці утвориться ціла низка дрібніших політичних сил.

“Причина одна – ці люди, які об’єднувались у виборчий блок та отримали депутатський мандат, об’єднувались не тому, що їх поєднує спільна ідеологія і спільне бачення розвитку країни. Їх поєднував потяг в образі вождя - яскравої обкладинки й інтерес потрапити у парламент – не більше і не менше”, - переконаний лідер “Пори”.

“Зараз коаліція, якщо вона навіть виникне за формальною ознакою, не буде мати будь-яких політичних перспектив. Я думаю, серйозним політикам-аналітикам варто сьогодні говорити про 450 депутатів у Верховній Раді, які можуть об’єднатись навколо якихось спільних інтересів або навколо спільного бачення розвитку країни, а партійною термінологією пора припиняти користуватись, оскільки вона вводить в оману суспільство”, - додав В.КАСЬКІВ.

Він також наголосив, що “логіка так званого помаранчево-синього протистояння була лише політичною технологією у рамках цієї виборчої кампанії”.

За його словами, у лавах усіх політичних сил, які позиціонували себе як “помаранчеві”, за винятком блоку ПОРА-ПРП, були представники “Кучмівської еліти”. “Це була технологія для того, щоб зберегти і використати факт протистояння, щоб отримати більшу кількість депутатських мандатів”, - вважає В.КАСЬКІВ.

Партія «Пора» вважає, що більшість в Київській міській раді має формуватися навколо програми розвитку міста, зазначив В.КАСЬКІВ. «Більшість в Київміськраді – це ілюзія, її ніколи не буде, якщо вона формуватиметься навколо інтересів. Чіткої програми ми не побачили ні в однієї з політичних сил. Те, що відбувається зараз – це чистий дєрібан посад», - сказав він.

Лідер партії також повідомив, що політрада 15 квітня ухвалила рішення про неприйнятність участі «Пори» в будь-яких конфігураціях коаліції до узгодження плану розвитку Києва. «Крім того, політрада також доручила київській міській організації партії провести консультації з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і лідерами депутатських фракцій і груп в Київраді для розробки плану розвитку міста, який має бути направлений на реалізацію інтересів киян», - додав він.

Крім того, політрада доручила В.КАСЬКІВУ провести відкрите засідання політради партії з участю депутатів місцевих рад Києва від партії «Пора». «Ми також прийняли рішення запросити до участі в цьому заході Віталія КЛИЧКА», - повідомив В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня спільні збори депутатів фракцій БЮТ, блоку ПОРА-ПРП та Спілки громадських організацій “Громадський актив Києва” утворили у Київській міській раді коаліцію демократичних сил «Справедливий Київ». На пропозицію БЮТ лідером коаліції було одноголосно обрано В.КЛИЧКА.