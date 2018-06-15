Уряд демонструє подвиги, але головні звитяги ще попереду

У цифрах звіту за 9 місяців проглядається дивне джерело покриття дефіциту бюджету... В останні 3 місяці мобілізація коштів до бюджету зросте майже на 50%?..

На початку кожного місяця увага експертів прикута до повідомлень урядових інституцій щодо виконанням державного бюджету. І щомісяця уряд радісно повідомляє: усе ОК. Плани мобілізації коштів до бюджету виконуються і жити стає краще й веселіше.

Що ж, спочатку поглянемо, як виглядає виконання планів збирання коштів до бюджету за версією Казначейства та податківців. Нас, повірте, чекають дивні відкриття.

Податкова та Казначейство: у нас всьо чотко

Отже, за оперативними даними ДПА України у січні – вересні 2009 року до зведеного бюджету України зібрано 124489 млн. грн. платежів, які контролюються державними податковими органами, з них до державного бюджету – 80944,4 млн., до місцевих бюджетів – 43544,6 млн.

Завдання дев’яти місяців зі збору платежів до загального фонду бюджету виконано на 101,8%, фактично зібрано 73476 млн., додатково бюджет отримав 1276,5 млн. гривень.

Податку на прибуток зібрано 22767,6 млн. грн. (+1 802 млн.), акцизного збору з вироблених в Україні товарів – 9 641,2 млн. (+846 млн.), рентної плати за видобування природного газу – 559,6 млн. (+231,4 млн.), частини прибутку, що вилучається до бюджету, – 654,4 млн. (+69,8 млн. грн.).

На розрахункові рахунки платників податків у січні – вересні відшкодовано 28989,4 млн. грн. ПДВ, тобто в обсязі, визначеному бюджетним розписом.

У вересні до загального фонду бюджету зібрано 8617,2 млн. грн. Бюджетний розпис виконано на 100,6%. Платникам податків у вересні відшкодовано 7115,2 млн. грн. ПДВ.

А Казначейство доповнює радісну картину податківців. За їхньою інформацією за січень – вересень 2009 року мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів держбюджету в сумі 131943,8 млн. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 102,7% планових показників.

Зокрема, до загального фонду мобілізовано 107416,1 млн. (з урахуванням відшкодування ПДВ), або 100,2% до помісячного розпису, до спеціального фонду – 24527,6 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 114,9% плану.

У вересні до обох фондів мобілізовано 10942,2 млн. грн., у т.ч. до загального фонду – 8 852,7 млн.

Крім того, Казначейство прозвітувалопро розрахунки за борговими зобов’язаннями держави із загального фонду (станом на 28.09.2009).

Так, погашення державного боргу (та сплата відсотків щодо нього) – як зовнішнім, так і внутрішнім кредиторам у січні–вересні здійснюється вчасно. На видатки з обслуговування боргу розписом на січень–вересень передбачено асигнувань у сумі 8070,6 млн. грн., видатки становлять 4785,6млн.грн.,(у т.ч. щодо внутрішнього боргу – 2079,5 млн., зовнішнього – 2706,1 млн. грн.), що на 3285 млн. грн. менше від плану, тобто 59,3%.

На погашення державного боргу на січень–вересень передбачено витрат бюджету в сумі 18512,3 млн. грн., фактично вони становлять 15430,9 млн. (внутрішній – 3725,5 млн., зовнішній – 11705,4 млн.), що на 3 081,4 млн. грн. менше від плану, або 83,4%.

Державні запозичення передбачено розписом фінансування на цей період в сумі 63301,8 млн. грн., до бюджету ж надійшло 78233,5 млн. грн., (внутрішні запозичення – 38159,6 млн., зовнішні – 40073,9 млн.), що на 14931,7 млн. грн. більше від розпису.

У рахунок погашення заборгованості перед бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, залученими під державні гарантії та за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції і розвитку, розписом передбачено надходжень у сумі 307,8 млн. грн., надійшло ж 230,6 млн., що на 77,2 млн. грн. менше від плану, або 74,9%.

Порівнявши дані Казначейства про розрахунки за борговими зобов’язаннями держави з загальному фонду бюджету станом на 31.08.2009 та 28.09.2009 шляхом нескладних розрахунків можемо отримати дані за вересень.

Отже, видатки з обслуговування державного боргу протягом вересня становили 730,9 млн. грн., (внутрішнього – 283,5 млн., зовнішнього – 447,4 млн.).

На погашення державного боргу у вересні витрачено 7096,8 млн. грн. (внутрішнього – 1254,3 млн., зовнішнього – 5 842,5 млн.).

За рахунок державних запозичень до бюджету протягом вересня надійшло 22201 млн. грн., (внутрішніх – 19007 млн., зовнішніх – 3194,7 млн.).

Де ж Тимошенко взяла гроші?

Але ось що дивно. Не зовсім зрозуміло, у кого уряд міг позичити таку велику суму на внутрішньому ринку! Бо якщо подивитися на дані НБУ про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик у вересні, то стає зрозуміло, що уряд зміг залучити лише 1126,4 млн. грн. При цьому в обігу на кінець вересня перебувало ОВДП на загальну суму 69474,5 млн. грн., а на кінець серпняця сума становила 69667,59 млн. грн. Це означає, що всі залучені урядом гроші пішли на обслуговування та погашення попередніх випусків облігацій, ще 193 млн. грн. уряду довелося пустити на ці цілі з інших джерел.

Отже, у цих цифрах проглядається якесь інше джерело. Зроблю припущення, що це кошти, які надійшли від МВФ до Нацбанку, а потім уже були оформлені як його позика уряду. Хоча з формальної точки зору це є порушенням законодавства. Як відомо, Нацбанкові заборонено пряме фінансування дефіциту державного бюджету. Але хто в нас на такі дрібниці зважає?

Як викручуватиметься уряд в останні три місяці року? Отже, які з цього випливають висновки.

По-перше, звернімо увагу на незвично велику суму відшкодувань ПДВ, яка у вересні сягнула 7115,2 млн. грн. При тому що за вісім попередніх місяців 2009 року було відшкодовано лише 21874,2 млн. Безперечно, така нечувана щедрість уряду пов’язана не з бажанням повернути прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ українським підприємствам, а з необхідністю закривати дірки НАК “Нафтогаз”. Як відомо зі ЗМІ, Нафтогаз на початку вересня отримав відшкодування ПДВ в обсязі 4,136 млрд. грн., що дало компанії змогу розрахуватися за російський газ. Така велика виплата Нафтогазу змусила уряд переглянути бюджетний розпис на 2009 рік, збільшивши план відшкодування ПДВ у вересні на 3,6 млрд. грн. за рахунок скорочення його в листопаді й грудні на 1,8 млрд. щомісяця.

За неповні дев`ять місяців Нафтогазу з держбюджету було відшкодовано 7,6 млрд. грн. Тоді як за весь 2008 рік цей показник становив усього 0,8 млрд. грн. При цьому заборгованість з відшкодування ПДВ у січні–серпні цього року зросла на 44,4% – до 19,2 млрд. грн., у тому числі прострочена – на 25,6%, до 4,9 млрд. грн. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що прострочена заборгованість уряду перед підприємствами з відшкодування ПДВ лише зростатиме.

Місяць тому, коли мені доводилось аналізувати стан справ з виконанням бюджету за вісім місяців 2009 року, я звертав увагу на те, що «згідно з Законом «Про державний бюджет на 2009 рік» уряд має мобілізувати до держбюджету за рахунок усіх джерел 239215,1 млн. грн. При цьому за 8 місяців поточного року уряд мобілізував 142862,1 млн. грн. Отже, якщо середньомісячна мобілізація коштів протягом січня–серпня становила 17857,8 млн. грн., то в наступні чотири місяці середньомісячна мобілізація має зрости до 24088,3 млн. грн., або на 35% ».

За 9 місяців уряд мобілізував до державного бюджету 160933,2 млн. грн., а середньомісячна мобілізація коштів протягом січня–вересня становила 17881,5 млн. грн.. Це, у свою чергу, означає, що якщо в уряду все чудово і справи в нього йдуть згідно з планами, які до того ж перевиконуються, то він запланував за останні три місяці зростання середньомісячної мобілізації коштів до 26094 млн. грн., або на 45,9%!

Гадаю, громадськість спостерігатиме з неприхованою цікавістю за цим нечуваним економічним проривом від пані Тимошенко.

З виконанням витратної частини бюджету ситуація ще «веселіша». Так, із даних, які уряд подав до Верховної Ради разом з проектом бюджету на 2010 рік, випливає, що при річному плані витрат у розмірі 267677,4 млн. грн., за період з січня по серпень фактичні касові витрати бюджету становили 149939,5 млн. грн., тобто в середньому за місяць – 18742,4 млн. грн., а за останні чотири місяці 2009 року вони мають сягнути 29434,5 млн. грн., і зрости на 57%.

А щоб усі мали можливість оцінити майбутні подвиги уряду з виконання бюджету, варто звернути увагу ще на таке. За законом про бюджет-2009 загальна сума запозичень (як внутрішніх, так і зовнішніх), які може зробити уряд протягом року, має становити не більш як 88877,4 млн. грн., при тому, що, як згадувалось, уряд уже залучив 78233,5 млн. грн. Тобто, якщо дотримуватися норм закону про бюджет, уряд може додатково залучити ще всього 10,6 млрд. грн. Хоча не відомо, хто б і ці гроші дав, особливо коли уряд не може зупинитися й припинити поширення відвертої дезінформації щодо соціально-економічної ситуації в країні та реального стану з виконанням державного бюджету.

Борис Кушнірук