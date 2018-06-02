Звіти з виконання бюджету: де взяти 33 мільярди?

Середньомісячна мобілізація коштів у наступні чотири місяці має зрости на 35%... З отриманих за вісім місяців доходів майже 40% пов’язані з творенням нових боргів...

На початку кожного місяця увага експертів прикута до повідомлень Держказначейства та Державної податкової адміністрації про стан виконання державного бюджету країни.

Казначейство

Отже, за оперативними даними Держказначейства, станом на 01.09.2009, за січень – серпень мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів державного бюджету в сумі 120987,9 млн. грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 102,9% планових показників січня – серпня 2009 року.

До загального фонду бюджету мобілізовано 98563,4 млн. грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ), або 100,2% від плану, до спеціального фонду – 22424,4 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 117%.

У серпні до обох фондів державного бюджету мобілізовано 17222,7 млн. грн., у т.ч. до загального фонду – 15308,2 млн. грн.

У січні – серпні органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 21874,2 млн. грн. податку на додану вартість, або 100% планових показників.

Податкова

За оперативними даними податківців, у січні – серпні до Зведеного бюджету зібрано 109967,7 млн. грн. платежів, які контролюються податковими органами, з них до держбюджету – 71360,5 млн. грн., до місцевих бюджетів – 38 607,2 млн.

Завдання зі збору платежів за січень – серпень до загального фонду виконано на 101,9%, фактично зібрано 64858,1 млн. грн., додатково бюджет отримав 1221,1 млн. гривень.

Податку на додану вартість зібрано 29925,6 млн. грн. (+345,5 млн. грн.), податку на прибуток – 20579,8 млн. грн. (+1219,7 млн. грн.), акцизного збору з вироблених в Україні товарів – 8122,0 млн. грн. (+775,1 млн. грн.), рентної плати за видобування природного газу – 514,7 млн. грн. (+222,4 млн. грн.), частини прибутку, що вилучається до бюджету, – 625,4 млн. грн. (+48,3 млн. грн.).

На розрахункові рахунки платників податків у січні – серпні цього року відшкодовано 21874,2 млн. грн. ПДВ.

У серпні до загального фонду зібрано 11193,2 млн. грн. Бюджетний розпис виконано на 101,5%, додатково одержано 160,3 млн. гривень.

Платникам податків відшкодовано 2970,8 млн. грн. ПДВ.

Борги

Надана урядовцями інформація також змушує замислитися над проблемою розрахунків за борговими зобов`язаннями держави.

Так, за інформацією Держказначейства, погашення державного боргу та сплата відсотків як зовнішнім, так і внутрішнім кредиторам у січні – серпні 2009 року здійснюються вчасно.

На видатки з обслуговування державного боргу розписом на січень – серпень 2009 року передбачено асигнувань у сумі 6479,8 млн. грн., станом на 31.08.2009 видатки становлять 4054,7 млн. (у т.ч. за внутрішнім – 1 796 млн. грн., за зовнішнім – 2258,7 млн.), що на 2425,1 млн. грн. менше й становить 62,6%.

На погашення державного боргу розписом на січень – серпень передбачено витрати бюджету в сумі 9991 млн. грн., станом на 31.08.2009 витрати становлять 8334,1 млн. (у т.ч. за внутрішнім – 2471,2 млн., за зовнішнім – 5 862,9 млн.), що на 1656,9 млн. грн. менше й становить 83,4%.

Державні запозичення передбачено розписом фінансування на січень – серпень у сумі 51418,3 млн. грн., станом на 31.08.2009 до державного бюджету надійшло запозичень 56031,8 млн. грн., (у т.ч. за внутрішніми – 19 152,6 млн.грн., за зовнішніми – 36 879,2 млн.), що на 4613,5 млн. грн. більше.

У рахунок погашення заборгованості перед бюджетом підприємств-позичальників за іноземними кредитами, залученими під державні гарантії та за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку, розписом на січень – липень передбачено надходжень у сумі 286,4 млн. грн., станом на 31.08.2009 надійшло 230,2 млн. гривень.

Як відомо, фактичні доходи державного бюджету формуються за рахунок зібраних податків та зборів. Важливим джерелом доходної бази є також внутрішні та зовнішні запозичення. Причому коли говорять про запозичення, то мають на увазі як ті, що надходять унаслідок доброї волі позичальників (наприклад, коли вони купують державні облігації зовнішньої та внутрішньої позики чи надають кредити), так і ті, що виникають у результаті некоректних дій боржника, у нашому випадку – українського уряду. Такими прикладами некоректних дій можна назвати невчасне відшкодування ПДВ чи примушення до сплати податків наперед.

Аби уявити реальний стан наповнення державної казни (для цього заважає маніпулювання звітністю), потрібно мати інформацію про всі головні джерела формування доходної частини бюджету та про основні статті витрат. Інформація про витрати потрібна ось чому. Якщо нам дурять голову й насправді реальних грошей у бюджет не надійшло, то й витрати профінансувати теж можливості не було.

Нинішній же уряд або каже відверту неправду, або дає лише частину достовірної інформації, яка не дає змоги скласти реальну картину економічної ситуації та виконання державного бюджету.

Як уже неодноразово писалося, уряд із квітня поточного року заборонив Держмитниці оприлюднювати інформацію про зібрані податки та збори, що ускладнює аналіз. Водночас Держказначейство – теж із квітня – закрило інформацію не тільки про стан єдиного казначейського рахунку, а й про відкриті асигнування загального фонду Державного бюджету.

Уряд, підрахуй

Незважаючи на всі хитрощі уряду, спробуємо уявити собі реальну картину.

Насамперед звернімо увагу на інформацію Казначейства та ДПАУ щодо бюджетних надходжень. У серпні 2009 року загалом до обох фондів держбюджету мобілізовано 17222,7 млн. грн., з яких до загального фонду надійшло 15308,2 млн. грн. З цього можна зробити висновок що до спецфонду влилося 1914,5 млн. грн. тобто приблизно стільки само, як і в попередні два місяці (у липні – 1933,4 млн., червні – 1829,8 млн.).

Як я вже писав, з березня по травень, усупереч законові про Держбюджет на 2009 рік, Держмитниця за розпорядженням керівництва уряду частину ПДВ з імпортованих товарів перераховувала замість загального фонду до спецфонду. Тому в ці місяці надходження до спеціального фонду були значно вищі – у березні 4526 млн. грн., квітні – 3913,3 млн., травні – 3410,2 млн.

До речі, в отриманому мною офіційному листі з СБУ, яке проводило перевірку достовірності цієї інформації, визнано, що в діях посадовців вони вбачають ознаки кримінального злочину. Усі документи, пов`язані з перевіркою, СБУ направило в Генеральну прокуратуру, бо згідно зі статтею 112 КПК досудове слідство щодо високопосадовців має проводитися виключно слідчими прокуратури.

СБУ досліджувала лише питання незаконного перерахування коштів від імпортного ПДВ. Що ж до перевірки законності подальшого спрямування цих коштів зі спецфонду до НАК “Нафтогаз”, а також наявності складу злочину в діях голови уряду й керівництва Нафтогазу під час укладання січневих газових угод, – на таке есбеушники не наважилися. Хоча пов`язаність усіх цих операцій досить очевидна і вивчати їх потрібно тільки разом. За класичною схемою, вчинення одного злочину (та бажання приховати його негативні наслідки для держави) підштовхнуло до інших злочинів. Але це так, між іншим. Повернімося до виконання бюджету.

Що стосується загального фонду, то, враховуючи дані податківців про мобілізацію до нього 11193,2 млн. грн., можна вирахувати обсяги зібраних коштів до цього фонду з боку митників, власних надходжень бюджетних установ та здійснених запозичень. Ця сума становитиме 4115 млн. грн. Якщо відняти 369 млн. грн. (кошти, які уряд, розміщаючи ОВДП на відкритому ринку, спромігся залучити протягом серпня), то загальний врожай від митників та з інших не оприлюднених джерел має сягнути 3746 млн. грн.

Звернімо увагу на інформацію податківців. Саме в серпні спливає строк сплати підприємствами податку на прибуток за другий квартал, тому мобілізація коштів до загального фонду в цьому місяці вища, ніж протягом червня – липня (у червні податківці зібрали 6500 млн. грн., у липні – 7761,8 млн.). Отже, судячи з усього, ситуація з податками у вересні й жовтні буде об’єктивно гірша. Це важливо розуміти, аби правильно уявити ситуацію з можливостями бюджету в останні чотири місяця 2009 року.

Найбільша таємниця уряду

Якщо з доходною частиною держбюджету хоч щось зрозуміло, то видатки державного бюджету становлять чи найбільшу державну таємницю прем’єра. Достеменно ми знаємо лише те, що за законом про бюджет-2009 видатки мають становити 267677,3 млн. грн., у тому числі з загального фонду –193640,5 млн., зі спеціального фонду – 74036,8 млн.

Як уже зазначалося, уряд надає лише частину необхідної інформації. З наявних даних докладно виписані лише міжбюджетні трансферти за січень – серпень. З них можемо дізнатися про відкриті асигнування для здійснення видатків загального фонду в частині міжбюджетних трансфертів на суму 34512,4 млн. грн., що становить 99,8% розпису на цей період.

Зокрема, дотацію вирівнювання перераховано в сумі 21128,8 млн., тобто 101,4% розпису.

Із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам перераховано субвенцій на державні програми соціального захисту населення на суму 12516,3 млн. грн., або 97,6%, що відповідає фактичним зобов’язанням місцевих бюджетів, у тому числі енергетичні субвенції перераховано в сумі 2058,8 млн. грн. 90,1% відсотка розпису.

Якщо проаналізувати дані щодо міжбюджетних трансфертів станом на 31.08.2009, то побачимо, що уряд досить своєрідно складає помісячний розпис. Так, відповідно до нього, з загального та спеціального фондів загалом за міжбюджетними трансфертами протягом 2009 року має бути надано 61108,3 млн. грн. При цьому за перші вісім місяців – 37490,3 млн., (тобто середньомісячні перерахування в регіони мають становити 4686 млн. грн.), а за наступні чотири місяці – 23618 млн. (або в середньому за місяць – 5904 млн. грн., тобто на 26% більше).

Досить показовою в цьому плані є ситуація з цільовими субвенціями.

Так, протягом року з загального фонду на оплату енергоносіїв та надання пільг із послуг зв`язку й компенсацію за пільговий проїзд регіонам має бути перераховано 2329,5 млн. і 1372,4 млн. грн. При цьому за перші вісім місяців передбачено здійснити міжбюджетні трансферти на суму 988,9 млн. грн., або 42,5% від річного показника, та 775,4 млн. грн. – 56,4% від річних призначень. Водночас протягом наступних чотирьох місяців має бути перераховано відповідно 1340,6 млн. грн., або 57,5% від річних призначень, та 565,2 млн. грн., що дорівнює 43,6% річного показника.

Зі спецфонду державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах і на оплату енергоносіїв регіонам протягом року має бути перераховано 2000 млн. і 3604,4 млн. грн.

За перші вісім місяців з цією метою передбачено здійснити фінансування на суму 568,5 млн. грн., або 28,4% від річного показника та 2169,2 млн. грн. (60,2%). Водночас протягом наступних чотирьох місяців має бути перераховано відповідно 1431,5 млн. грн., або 71,6% від річних призначень, та 1435,2 млн. грн. – 39,8%.

Я звернув увагу на ситуацію з цими субвенціями, бо саме вони є найбільш проблемними для регіонів.

Ці цифри досить показові й свідчать як про реальне ставлення уряду до місцевих органів влади, так і про коректність урядового планування. Мінімально необхідне фінансування саме на ці цілі занижено в рази, і воно аж ніяк не покриває реальні витрати місцевих кошторисів, звідси й та шалена заборгованість місцевих органів влади перед підприємствами газо-, енерго- та водопостачання...

Чи настане після 2009 року 2010-ий?

За законом про держбюджет на 2009 рік має бути мобілізувано за рахунок всіх джерел 239215,1 млн. грн. За 8 місяців уряд уже залучив 142862,1 млн. Отже, якщо середньомісячна мобілізація коштів протягом січня – серпня становила 17857,8 млн. грн., то в наступні чотири місяці вона має зрости до 24088,3 млн., тобто на 35%.

У цьому контексті звернімо увагу на інформацію щодо запозичень.

Держбюджетом на 31 грудня 2009 року передбачено граничний розмір державного боргу України в сумі 192952,5 млн. грн. При цьому уряд загалом може запозичити 88877,4 млн. У цю цифру не входять 44 млрд. грн., пов’язані з цільовими ОВДП, які уряд випускає з метою рекапіталізації банків та різних державних підприємств. Статус цих зобов’язань узагалі трохи дивний – вони чомусь не визначені законом про держбюджет на 2009 рік як запозичення. Тому уряд не враховує їх у інформації, яка оприлюднюється.

Погашення мають становити 27447,7 млн. грн. Таким чином, уряд має право наробити додаткових боргів на загальну суму 61429,7 млн. грн., а з урахуванням вищезгаданих 44 млрд. грн. – 105,4 млрд. грн.

Станом на 31.08.2009 до бюджету надійшло державних запозичень в обсязі 56031,8 млн. грн., (у т.ч. внутрішніх – 19152,6 млн., зовнішніх – 36879,2 млн.). З цього можна зробити висновок, що з мобілізованих за вісім місяців 142862,1 млн. грн. 39,2% пов’язані зі створенням додаткових боргів.

Уряд має право позичити в українських та іноземних кредиторів ще суму, еквівалентну майже 33 млрд. грн., але чи зможе він це зробити, враховуючи економічну та політичну ситуацію в Україні, є досить спірним питанням. Маємо всі підстави вважати, що єдиним кредитором, якого пані Тимошенко намагатиметься змусити позичати їй гроші, буде Нацбанк. Та навіть якщо уряд знайде тих, хто йому дасть ці 33 млрд., – не факт, що з інших джерел наповнення державної скарбниці надійдуть усі заплановані 63353 млн. грн. і буде профінансовано всі передбачені витрати.

Але найгірше навіть не в цьому. Життя не закінчується у 2009 році, а тому абсолютно не зрозуміло, з яких джерел український уряд зможе залучати нові кредити, аби покривати дірки державного бюджету 2010 року...

Борис Кушнірук