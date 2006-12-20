Луценко готовий допомогти змінити київську владу

Радник Президента України, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про свою готовність взяти участь у процесі зміни влади в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“На сьогоднішній день я готовий представити свої енергію і розум в розпорядження тих, хто хоче змінити київську владу”, - заявив, зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, “пан ЧЕРНОВЕЦЬКІЙ дійсно уступає найкращі, найсистемніші речі, які мають належати київській громаді, прибульцям з різних регіонів України. Мова йде не тільки про донецький клан, про сімейний клан можна говорити ще довше, на жаль”.

Говорячи про те, що сьогоднішня влада столиці демонстративно робить те, що їй потрібно, Ю.ЛУЦЕНКО “показовим” назвав вчорашнє сесійне засідання Київради, зазначивши: “Їм уже і трибуну заблокували, і президію заклеїли , а вони монотонно оголошують, кому яка ділянка київської землі роздається, з прізвищами, не ховаючись! Вони нічого не бояться, вони плюють в людей, і я хочу, щоб люди відповіли їм адекватно – як українці завжди відповідали чужинській владі”.

При цьому він наголосив: “Самооборона – це єдиний вихід із ситуації, коли ми не можемо розраховувати на владні інституції”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху народної самооборони, який, за його словами, буде протистояти “безпрєдєлу влади” і “поверненню кучмізму”.