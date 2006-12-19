Депутати від БЮТ і Нашої України заблокували у Київраді трибуну

До 30 депутатів депутатів від БЮТ і “Нашої України” заблокували трибуну в залі засідань Київради, де зараз проходить сесія Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, блокування відбулося відразу після того, як секретар Київради Олесь ДОВГИЙ перейшов до розгляду у порядку денному питань власності та землекористування.

Депутати заклеїли чорною непрозорою плівкою скло, що відділяє президію від основної зали, де розміщені депутати, тож головуючий О.ДОВГИЙ та Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не можуть бачити, що відбувається в залі, поки не встануть з місць. Водночас вони намагаються проводити сесію. Рішення приймаються без обговорення. В залі включені сирени. Назви проектів документів, по яких пропонується голосувати, висвічуються на табло в залі. Таким чином, сесія приймає рішення.

Щойно у залі вимкнули світло і депутати голосують у темряві.

Сесію продовжено з 20.00 до 22.00.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і “Наша Україна” вимагають прозорого прийняття рішень щодо землевідведення та питань власності. На їхнє переконання, зараз у Київраді відбувається “дерибан” столичної землі.