Курочкін у тюрмі сформулював національну ідею України, на втілення якої він готовий дати $1 млрд.

Російський бізнесмен Максим Курочкін (Макс Бєшений), який продовжує чекати своєї долі у в’язниці, передав на волю нове послання. Цього разу він висловився з приводу вбивства керівника Дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова, реалізації національної ідеї в Україні, яку сам сформулював, та окреслив шляхи інтеграції нашої країни в Європейський Союз. Нагадаємо, що Курочкіна затримано в Україні 20 листопада за звинуваченням у причетності до здійснення кримінальних злочинів і зараз він перебуває в СІЗО за рішенням суду. Перше послання Курочкіна читайте тут.

Лист подаємо без змін, мовою оригіналу:

“Уважаемые представители прессы!

Ставлю вас в известность, что мною было направлено несколько обращений, с текстами которых я хотел бы вас ознакомить.

На имя министра юстиции Украины:

«Решением Голосеевского районного суда г. Киева мне избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Из общения с заключенными СИЗО я сделал вывод о необходимости оказания помощи фактически еще не осужденным гражданам Украины. Во исполнение этого желания по моему указанию на счет СИЗО №13 была перечислена сумма порядка 200000 грн. Я надеюсь, что эти средства помогут улучшить содержание заключенных. Кроме того, я имею желание оказать помощь непосредственно заключенным в виде обеспечения на постоянной основе самым необходимым (чай, сухари, конфеты, сигареты и т. д.). Но из общения с руководством СИЗО я понял, что это запрещено какими-то инструкциями. Зная Вас, как человека, которому небезразлична судьба граждан, в т. ч. находящихся под стражей, выражаю надежду в изыскании такого механизма, который позволит облегчить участь заключенных. Данную помощь я хотел бы сделать на постоянной основе».

На имя министра внутренних дел Украины Цушко, Генерального прокурора Украины Медведько, Председателя комитета Верховного Совета Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Джиги, председателя временной следственной комиссии Верховного Совета Украины Сивковича:

«Одной из целей моего приезда в Украину являлась просьба представителя КП «Центральный рынок» Корбана и представителя ОАО «Центральный рынок» Воробьева по поводу конфликта вокруг рынка «Озерка» (г. Днепропетровск), при этом взаимоприемлемое решение сторонами было уже выработано. Но мое некомпетентное и необоснованное задержание по указанию бывшего министра МВД Луценко отсрочило принятие такого решения. А сейчас, по моему убеждению, продолжающиеся коррумпированные действия работников МВД, ориентированных на Луценко и Евдокимова, привели к гибели Воробьева (голову правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" ("Озерка") Володимира Воробйова було вбито невідомими з вогнепальної зброї в ніч з 15 на 16 грудня. – Ред.), и в дальнейшем угрожают безопасности Корбана и других. Поэтому прошу Вас вмешаться в расследование обстоятельств гибели Воробьева, опросив обе стороны, а также содействовать обеспечению безопасности Корбана.

То, что произошло, это недопустимо, ужасно, но такое будет происходить в Украине до тех пор, пока не будет произведена реформа судебной системы и госуправления.

До тех пор, пока в Украине не будет честных чиновников и судей, вы даете возможность для деятельности таких существ, которые считают вас не людьми, а пищей

С огромной болью Ваш, Курочкин Максим».

После проведения этих 2-х реформ [необходимы] налоговая и изменение (законодательное) процентного отношения заработной платы в конечной себестоимости продукции или услуг по европейским стандартам.

Реформы медицины и образования – и, если хорошо поработать, то через 7 мес. вы в ЕС – флагманом, а не аутсайдером.

По моему мнению, личности в политике у вас серьезные, неординарные.

Только ради достижения общей цели вы должны превратиться в команду украинцев. Царствие небесное – это не место, это люди, которые живут правильно.

Максим”.

До листа додано схему під назвою “Національна ідеяУкраїни”