Ющенко та Янукович обмінялися люб’язностями на Дні міліції (фото)
14:48, 21 грудня 2006
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У середу керівництво держави відзначало День міліції. На святковий концерт у Палац “Україна” завітали Віктор Ющенко, Віктор Янукович та інші офіційні особи. Президент із прем’єром сіли разом і повели дружню бесіду...
У середу керівництво держави відзначало День міліції. На святковий концерт у Національний палац “Україна” завітали Президент Віктор Ющенко, прем’єр-міністр Віктор Янукович та інші офіційні особи. Президент із прем’єром сіли разом і повели дружню бесіду.
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Фото Миколи Лазаренка (УНІАН)
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