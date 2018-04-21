Ющенко та Янукович обмінялися люб’язностями на Дні міліції (фото)

У середу керівництво держави відзначало День міліції. На святковий концерт у Палац “Україна” завітали Віктор Ющенко, Віктор Янукович та інші офіційні особи. Президент із прем’єром сіли разом і повели дружню бесіду...

У середу керівництво держави відзначало День міліції. На святковий концерт у Національний палац “Україна” завітали Президент Віктор Ющенко, прем’єр-міністр Віктор Янукович та інші офіційні особи. Президент із прем’єром сіли разом і повели дружню бесіду. Пліч-о-пліч стояли Ющенко, Янукович, колишній та нинішній міністри Луценко і Цушко Один з небагатьох випадків, коли в унісон... Прем`єр розповів Президентові про неконституційність указу щодо призначень у МВС Ющенко запросив Януковича на розмову Янукович просить Ющенка підписати бюджет Янукович продовжує переконувати Ющенка, аби той підписав бюджет Ющенко згадує Януковичу Тарасюка, Шуфрича, звинувачення Президента в популізмі Фото Миколи Лазаренка (УНІАН)

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