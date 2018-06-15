Ліві та справедливі: комуністи з есдеками посилають Симоненка Україну рятувати (фоторепортаж)

У Киеві гримнув “процес консолідації на соціалістичній платформі”. Саме так свіжоспечений кандидат у Президенти Петро Симоненко на з’їзді партії “Справедливість” охарактеризував процес створення свого виборчого блоку у складі КПУ, “Справедливості”, “Союзу лівих сил” та... недоброї пам’яті СДПУ(о). Цю дивовижну суміш охрестили “Лівим блоком” та проголосили його метою “порятунок України шляхом взяття влади”.

У суботу “Справедливість” проголосувала за висунення Симоненка єдиним кандидатом від лівих на майбутніх виборах. Та схвалив, власне створення самого блоку. Втім, це – не останній етап так би мовити офіційного оформлення стосунків Петра Миколайовича з новонародженим політичним гібридом. 20 жовтня ще має пройти міжпартійний з`їзд блоку.

Демонструючи свою готовність негайно взятися до справи порятунку України, Симоненко повідомив присутніх, що “отечество в опасности”, “трудящиеся ждут внятных ответов», а «тот, кто этого не понимает, остается на обочине политической жизни».

У викладі лідера комуністів картинка виглядала ледь не апокаліптичною: “Система спекулятивного капитализма разваливается на глазах. Попытка укрепить господство крупной буржуазии за счет вовлечения трудящихся в финансовые спекуляции провалилась. Пролетарий, сыгравший роль мелкого вкладчика и пайщика, опять оказался обманутым и ограбленным. Его положение еще больше усугубилось долговой потребительской кабалой. Благообразная маска финансовой олигархии сорвана мировым кризисом”.

Звісно саме Петро Миколайович має “чітку програму, спрямовану на вирішення всіх тих болючих питань, які сьогодні хвилюють суспільство”, про що він й заявив журналістам. Й хто б сумнівався, що запорукою зміни напрямку розвитку країни Симоненко вважає ні що інше, як “зміну політичного режиму».

Знайшлася у лідера КПУ й пара “теплих слів” для режиму нинішнього. Симоненко ошелешив журналістів заявою про те, що ВР, мовляв, не тим сьогодні займається. На думку лідера КПУ, замість того, щоб призначати нових міністрів, парламент має добряче перетрусити старих аж до появи нових порожніх крісел в уряді. “Ми чітко наполягаємо на тому, аби сьогодні терміново парламент відправив у відставку Вакарчука, Вовкуна, Васюника, Оніщука, які на посту міністра більше займаються різноманітними корупційними угодами, аніж виконують свої службові обов’язки”, - навів перелік Симоненко. Та навів аргумент на користь такого погляду: “Сумно, що перед виборами намагаються заповнити ту чи іншу посаду, аби тільки вони (міністри) виконували функції церберів і регуляторів фінансових потоків в інтересах конкретного кандидата”.