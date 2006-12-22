Президент підписав бюджет на 2007 рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам, розповідаючи про підсумки сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставив єдину умову: що пенсії мають прирівнюватись до прожиткового мінімуму. За словами прем’єра, вони домовились, що за підсумками першого кварталу держбюджет буде переглянуто і по можливості пенсії буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” зі всіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту. У ньому, серед іншого передбачено, що Кабінет міністрів протягом першого кварталу 2007 року має провести моніторинг відповідності розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і, в разі необхідності, внести на розгляд парламенту відповідні пропозиції щодо змін до держбюджету на 2007 рік.

21 грудня після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявив, що застосує вето до закону про держбюджет-2007, якщо в ньому не буде враховано позиція про встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму.

Сьогодні Президент заявив, що вимагає від Верховної Ради переглянути рівень прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії на 2007 рік. Президент наголосив, що це його ключова і головна вимога до підписання Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Водночас прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА не підтвердила інформацію, що глава держави підписав закон про бюджет на 2007 рік.