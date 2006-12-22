Прес-служба Президента не підтверджує, що Ющенко підписав бюджет-2007

Прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА не підтверджує інформацію, що глава держави підписав закон про бюджет на 2007 рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам заявив, що Президент підписав закон про державний бюджет на 2007 рік .

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставив єдину умову: пенсії мають прирівнюватись до прожиткового мінімуму. За словами прем’єра, вони домовились, що за підсумками першого кварталу держбюджет буде переглянуто і по можливості пенсії буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму.