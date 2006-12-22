Прес-служба Президента не підтверджує, що Ющенко підписав бюджет-2007
12:15, 22 грудня 2006Політика
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Але й не спростовує...
Прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА не підтверджує інформацію, що глава держави підписав закон про бюджет на 2007 рік.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам заявив, що Президент підписав закон про державний бюджет на 2007 рік .
За словами В.ЯНУКОВИЧА, Президент поставив єдину умову: пенсії мають прирівнюватись до прожиткового мінімуму. За словами прем’єра, вони домовились, що за підсумками першого кварталу держбюджет буде переглянуто і по можливості пенсії буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму.
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