З Нашої України вийшла ціла обласна організація

Кіровоградська обласна організація політичної партії "Наша Україна" заявила про свій вихід з партії. Про це повідомляє інтернет-видання "Весь Кіровоград".

У заяві, поширеній Радою обласною організації партії, вказуються причини такого кроку: "Антидемократичні процеси всередині партії набули незворотного характеру, а «Нашу Україну» перетворили в закрите акціонерне товариство, що поступово перетворюється в політичного банкрута...

Партія, пріоритетом якої була свобода слова, стала проводити закриті з`їзди, а порушення партійного статуту стало нормою. Столичні партійні функціонери почали відкрито на зустрічах з партійним активом говорити, що вони не допустять «інакомислія» в партійних рядах. Після резонансної заяви Кіровоградської міської організації про підтримку Юлії Тимошенко на президентських виборах, проти членів партії, що підтримали цю заяву, були розгорнуті політичні репресії. Зокрема керівництво партії підняло питання про виключення з партії голови Кіровоградської міської організаціїта перереєстрацію самого партійного осередку. І це, незважаючи на те, що дана заява не порушила жодного пункту статуту і мала стати приводом для внутріпартійної дискусії напередодні з`їзду".

"Наша організація вичерпала всі засоби для того, щоб привернути увагу лідера партії та її керівництва щодо ситуації, що склалася, - йдеться у заяві. - Ми не отримали жодної реакції на наші письмові чи усні звернення, а нашим представникам перестали надавати слово на партійних з`їздах. Тому ми прийняли рішення про вихід Кіровоградської обласної організації партії «Наша Україна» зі складу політичної партії «Наша Україна»".