У Нашій Україні почали летіти голови через Тимошенко

Голову Кіровоградської міської організації політичної партії «Наша Україна», керівника фракції «Наша Україна» в Кіровоградській міській раді Олександра Дануцу виключили з партії. Про це повідомляє інтернет-видання «весь Кіровоград».

Учора під головуванням Віри Ульянченко відбулося засідання Президії політичної ради партії «Наша Україна». На ньому, зокрема, було розглянуто заяву Кіровоградської міської організації політичної партії «Наша Україна» про підтримку Юлії Тимошенко на президентських виборах .

Цьому питанню було приділено більш ніж дві години обговорення. Наслідком , власне, і стало виключення з партії Олександра Дануци.

Також президія партії прийняла рішення про перереєстрацію Кіровоградської міської організації політичної партії «Наша Україна» і утворила для цього відповідний оргкомітет.

За словами джерела це фактично означає, що нинішню міську організацію буде ліквідовано і створено новий осередок.

Сам Олександр Дануца, коментуючи рішення політради, зазначив: «Це рішення я не розцінюю інакше, як прояв істерики партійних «босів», що давно вже поставили себе над реальною ситуацією, яка склалася в низових партійних організаціях. Ми не одноразово зверталися до партійного керівництва, в тому числі до лідера партії Віктора Ющенка, з проханням звернути увагу на думку простих партійців.

Проте нам в кращому випадку не відповідали взагалі, а подекуди навіть присилали київських емісарів, щоб поставити нас на місце. Рада Кіровоградської міської організації після тривалого обговорення прийняла на своєму засіданні виважене рішення про підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на президентських виборах. За це рішення проголосували всі вісім присутніх на засіданні членів ради, з одинадцяти загалом.

Сьогодні, я знаю, що наша ініціатива обговорюється в районах області і подібні рішення прийняли вже в місті Олександрія та Олександрійському районі. Рішення нашої ради було колегіальним і не порушувало жодної норми статуту партії. На нашу думку воно мало стати початком широкої партійної дискусії напередодні з`їзду, який має висунути кандидата в президенти від «Нашої України»".