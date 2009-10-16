Тимошенко налаштована на боротьбу за голоси в Західній Україні

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО рішенням про застосування в школах української мови намагається здобути додаткові голоси мешканців західної України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у висновках польських експертів, опублікованих в аналітичному бюлетені Центру Східних досліджень (OSW).

«Ухвалення такого рішення свідчить про те, що Юлія ТИМОШЕНКО налаштована зараз на боротьбу за західноукраїнський електорат, для якого мова є як «зіниця ока» народу та держави», - відзначили експерти.

Водночас вони зауважили, що такою дією Ю.ТИМОШЕНКО втрачає підтримку виборців із більш густонаселених східних на південних областей України, де більшість розмовляє російською.

Аналітики відзначили, що заборона розмовляти у школах російською суперечить Конституції України та, швидше за все, буде ігноруватися вчителями.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Зміни передбачають, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.

Довідка УНІАН. Створений польським урядом у 1990 році OSW є одним із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі. Центр спеціалізується на моніторингу та аналізу політичної, економічної та суспільної ситуації в країнах Центральної та Східної Європи, на Балканах, Кавказі та Центральній Азії.

Як повідомляв УНІАН, на думку директора Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, "Ю.ТИМОШЕНКО здійснила електоральний прорив на схід. Сьогодні багато регіоналів налагоджують відносини з Ю.ТИМОШЕНКО. Вона дуже добре знаходить спільну мову з вугільниками. Наталія КОРОЛЕВСЬКА створює ТИМОШЕНКО плацдарм в Донецьку і Луганську, Олександр ФЕЛЬДМАН – у Харкові". Натомість В.ЯНУКОВИЧ "спробує одержати голоси на заході України" К.БОНДАРЕНКО закликає не дивуватися, якщо раптом з риторики В.ЯНУКОВИЧА зникнуть випади на адресу НАТО: за словами політолога, "лідер ПР розуміє, що у Вашингтоні можуть зробити ставку на нього".