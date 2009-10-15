Тимошенко прорвалася за «психологічний бар'єр» - експерт

Політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО здійснила «електоральний прорив на схід», і прогнозує, що програма кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зразка 2010 року кардинально відрізнятиметься від його програми 2004 року.

Про це К.БОНДАРЕНКО заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції «Україна напередодні старту президентської кампанії», повідомили УНІАН в прес-службі Інституту Горшеніна.

Під час прес-конференції К.БОНДАРЕНКО торкнувся розстановки сил основних кандидатів у Президенти.

Зокрема, політолог зазначив, що зберігається і навряд чи зміниться ситуація, за якої за вищий пост в країні змагатимуться два політики – В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО. «Сьогодні саме ці політики задають тон в політичному житті країни, саме вони визначають майбутнє України, і саме між ними розгорнеться основна боротьба – і в першому, і в другому турах. Решта політиків позиціонує себе щодо основних гравців і навряд чи може серйозно претендувати на пост Президента», - вважає політолог.

За його словами, «В.ЯНУКОВИЧ найближчим часом здійснить спробу прорватися за рамки нинішнього свого показника – 29,3% голосів. Йому потрібні нові голоси виборців – і він спробує одержати їх на заході України. Тому не варто дивуватися, якщо програма кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА зразка 2010 року кардинально відрізнятиметься від програми В.ЯНУКОВИЧА зразка 2004 року».

Політолог відзначає, що за останні роки В.ЯНУКОВИЧ «перестав бути «донецьким» політиком, перетворившись на всеукраїнського. Але при цьому він вважає, що схід України проголосує за нього за будь-якої погоди – але треба всіляко постаратися сподобатися заходу України».

К.БОНДАРЕНКО закликає не дивуватися з того, якщо раптом з риторики В.ЯНУКОВИЧА зникнуть випади на адресу НАТО. За словами політолога, лідер ПР розуміє, що у Вашингтоні можуть зробити ставку на нього, як на найбільш бажану кандидатуру на пост Президента України з погляду нової Адміністрації США, особливо враховуючи чинник зближення Барака ОБАМИ і Дмитра МЕДВЕДЄВА. В.ЯНУКОВИЧУ, «правда, доведеться піти на ряд поступок: наприклад, пообіцяти пост прем`єр-міністра Віктору ЮЩЕНКУ або Арсенію ЯЦЕНЮКУ. На початку листопада відбудеться візит В.ЯНУКОВИЧА до США, який допоможе розставити багато акцентів», - вважає директор Інституту Горшеніна.

При цьому, на думку К.БОНДАРЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО прорвалася за якийсь «психологічний бар`єр» - їй було необхідно подолати показник в 20%, щоб перейти до нарощування електоральних активностей. Дослідження, проведені Інститутом Горшеніна, показали, що сьогодні за Ю.ТИМОШЕНКО готові проголосувати 20,4% виборців. Це – вагоме зростання рейтингу - в липні за Ю.ТИМОШЕНКО готові були голосувати 18,8% виборців, сказав політолог.

«Ю.ТИМОШЕНКО здійснила електоральний прорив на схід. Сьогодні багато регіоналів налагоджують відносини з Ю.ТИМОШЕНКО. Вона дуже добре знаходить спільну мову з вугільниками. Наталія КОРОЛЕВСЬКА створює ТИМОШЕНКО плацдарм в Донецьку і Луганську, Олександр ФЕЛЬДМАН – у Харкові (де, за прогнозами соціологів, вона може одержати до 25% в першому турі і близько 34% в другому). З нею починають загравати багато політиків, які раніше належали до інших політичних таборів», - сказав політолог.

«Ю.ТИМОШЕНКО нагадує мені Сальвадора Альєнде. Його уряд теж зіткнувся з саботажем з боку проамериканські налаштованих олігархів, зі штучними іграми на курсах валют, з бунтами порожніх каструль тощо. Потім прийшов генерал Піночет – і через рік криза припинилася. Мені здається, що сьогодні зовнішні і внутрішні сили готові принести Ю.ТИМОШЕНКО в жертву, як в 1973 році – Альєнде», - сказав К.БОНДАРЕНКО. Він додав, що проти Ю.ТИМОШЕНКО «грає ще один чинник - це олігархи, незадоволені результатами приватизації Одеського припортового заводу. Вони вважають себе скривдженими, «кинутими»: ні заводу, ні заставних грошей. Ще вчора вони вірили в Ю.ТИМОШЕНКО, а сьогодні працюватимуть проти неї».

* * * Дослідження проводилося Інститутом Горшеніна у вересні 2009 року, було опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах України, похибка становить +/- 2,2%.