Янукович і делегація України на похоронах Ніязова (фоторепортаж)
Попрощатися зі своїм Президентом в Палац Туркменбаші прийшли десятки тисяч жителів столиці. Вінки до труни Сапармурата Ніязова поклали і делегації понад 20 держав, зокрема українська, яку очолював глава уряду Віктор Янукович...
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття офіційним особам Туркменістану і залишив запис в Книзі скорботи у зв’язку зі смертю Президента Сапармурата Ніязова.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ в Ашгабаті взяв участь у церемонії прощання з президентом Туркменістану. Зокрема В.ЯНУКОВИЧ на чолі траурної колони підійшов до труни з тілом С.Ніязова, а воїни Почесної варти поклали вінок від української делегації.
Крім української делегації, в церемонії прощання з Президентом Туркменістану взяли участь близько 20 іноземних делегацій, зокрема перед прем’єром України із С.Ніязовим попрощалися прем’єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН та прем’єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ.
Фото Андрія Мосієнка