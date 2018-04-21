Янукович і делегація України на похоронах Ніязова (фоторепортаж)

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття офіційним особам Туркменістану і залишив запис в Книзі скорботи у зв’язку зі смертю Президента Сапармурата Ніязова.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ в Ашгабаті взяв участь у церемонії прощання з президентом Туркменістану. Зокрема В.ЯНУКОВИЧ на чолі траурної колони підійшов до труни з тілом С.Ніязова, а воїни Почесної варти поклали вінок від української делегації.

Крім української делегації, в церемонії прощання з Президентом Туркменістану взяли участь близько 20 іноземних делегацій, зокрема перед прем’єром України із С.Ніязовим попрощалися прем’єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН та прем’єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ.

Фото Андрія Мосієнка