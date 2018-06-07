Віталій Кличко: Мене хочуть спровокувати на мордобій, але не діждуться

Абсолютний Чемпіон світу з боксу, громадський діяч, лідер Блоку свого імені, депутат Київради Віталій Кличко відповів на запитання УНІАН.

ВОЛКОВИМ І ТЕДЕЄВИМ ЗАТИКАЮТЬ ДІРИ, З ЯКИХ СМЕРДИТЬ

Пане Віталію, нещодавно Юлія Тимошенко домовилася з Леонідом Черновецькимпро зниження тарифів на комунальні послуги в Києві, проте чомусь вони не сказали, наскільки їх знизять. Тарифи будуть такими, як до червня?

Так, є угода між Тимошенко та Черновецьким про приведення тарифів до рівня, що діяли до 1 червня. І найближчим часом ми отримаємо відповідні документи, де буде розписано механізм зниження. Також між ними є домовленість про замороження боргів Києва загалом. І для всіх нас тут більше запитань, ніж відповідей.

Але сьогодні своє слово у справі за нашим позовом до КМДА щодо необумовленого підвищення тарифів у столиці сказав Шевченківський районний суд Києва. Суд визнав неправомірними дії міської адміністрації, тобто прийняття розпоряджень заступником голови Анатолієм Голубченком, а самі розпорядження – незаконними та нечинними з моменту їх прийняття. Таке формулювання в постанові суду дає право говорити про те, що незаконно сплачені кошти киян протягом червня–серпня 2009 будуть перераховані та повернуті. Або готівкою, або зараховані як переплата на наступні місяці.

У той час, коли всі політичні сили лише спекулювали на питанні тарифів, Блок Віталія Кличка залишався єдиною політичною силою, яка вкотре відстояла позицію киян у суді й робить це постійно.

До речі, за кордоном усе навпаки: там влада в час кризи намагається йти назустріч людям. Наприклад, у США, у Лос-Анджелесі, де я недавно проходив підготовку до поєдинку, бюджет потерпає від величезного дефіциту, проте зараз переглядається податок на землю, бо не всі люди в змозі платити 3% податку від вартості нерухомості. Таких випадків дуже багато.

А в нас усі проблеми є наслідками непрофесійного менеджменту, зокрема київської влади, які перекладають свою відповідальність та всі проблеми на звичайних людей.

Як гадаєте, що стоїть за домовленостями між Тимошенко і Черновецьким – лише благородне бажання полегшити життя киян?

Конкретно не знаю, адже не був присутній під час досягнення їхніх домовленостей. Тому якщо я говоритиму про це, то це будуть лише мої здогади, які можуть назвати спекуляціями.

Що днями відбувалося в Київраді? Маю на увазі, вашу сутичку з Волковим та Тедеєвим.

Багато хто хоче піднести ці події як сутичку між спортсменами. Але проблема не в цьому. Команда Черновецького вкотре хотіла роздати великі шматки землі, перед тим, як набудуть чинності поправки до закону про Земельний кодекс, за якими земля в місті передаватиметься тільки на конкурсній основі.

Ми зверталися до різних політичних сил, до вищого керівництва країни: Президента, прем’єр-міністра, до Генпрокуратури, навіть до Черновецького, але все безрезультатно – команда міського голови намагається будь-якими методами розтягнути майно киян. Що це означає? Тільки одне – безвладдя, беззаконня. Тому нам довелося вдатися до екстремальних методів. У нас не було іншого виходу, як фізично блокувати трибуну.

Зрозумівши свій програш, команда Черновецького намагалась показати гарну міну при поганій грі, заявивши, що вони начебто хочуть знизити тарифи, а не протягнути потрібні їм рішення. Але в порядку денному про це не було жодної згадки! До того ж для ухвалення цього рішення міському голові не потрібне рішення депутатів.

Хіба в Києві залишилося що можна дерибанити?

Ці хлопці нарили. У них зараз наче агонія...

Чому ви Волкову і Тедеєву не дали гідної здачі, коли вони полізли до вас із руками?

Це знову ж таки технології. Влада провокувала бійку, аби всі думали, що це спортсмен бореться зі спортсменами: Кличко з баскетболістом і борцем. Але ми цього не допустили. Тому потім вони сказали, що прийшли не землю дерибанити, а голосувати за зняття тарифів. Виходить, мер підвищує тарифи всупереч усім нашим протестам, а депутати від команди Черновецького урочисто їх понижують. Хоча, ще раз підкреслюю, для скасування розпорядження мера достатньо було такого самого розпорядження за його власним підписом.

Я РОЗУМІЮ ВСІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ СИЛИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Усе-таки їм не вдалося вас спровокувати на рукоприкладство. Зізнайтеся, у вас, мабуть, було бажання застосувати фізичну силу. Як ви себе стримали?

Кажу відверто, у мене не було бажання когось вдарити. Хоча я змушений був залякати хлопців словами – що коли вони застосують агресію, то від нас, у свою чергу, варто очікувати відповідних дій. Гадаю, навряд чи знайдуться люди, які сумніваються, що Чемпіон світу в надважкій вазі зміг би протягом кількох секунд фізично очистити місце біля трибуни. Але я розумію всі наслідки використання моєї сили в повсякденному житті, тому ніколи до цього не вдамся. Це була провокація чистої води. Ніколи за межами рингу я не використовував свої спортивні навички. І ніколи не робитиму цього.

Мені дуже шкода тих спортсменів, котрі “за дзвінком” прийшли до Київради. Вони досягли хороших результатів у спорті, але різні дядьки їх нахабно використовують, затикаючи ними всілякі діри, з яких, на жаль, смердить.

Які взагалі на сьогодні Київ має борги?

У нас з боргами “все гаразд”. Дефіцит бюджету сягає 5,232 мільярда гривень. Доходи виконано тільки на 40%. Соціальні видатки не виконані майже на 600 мільйонів. У держбюджет не передано 1,2 мільярда. Транспортне будівництво виконано лише на 27%...

Ці цифри, можливо, простим людям нічого не кажуть. Але люди все це бачать самі. Будівництво чотирьох станцій метро заморожено, так само як і будівництво мостів, які мали здати ще кілька років тому. Я не кажу вже про комунальні комунікації, багато з яких прокладали ще у Велику Вітчизняну війну. Пожежа на мулових полях Бортницької станції аерації була першим дзвінок про те, що Київ на межі техногенної катастрофи.

Мені дуже шкода, що Президент не реагує на наші звернення. Більше того, він нагороджує цю команду черговими орденами “За заслуги…”

А скільки ви отримали нагород від Президента?

Я їх ніколи не рахував, але вони всі за мої заслуги в спорті та популяризацію України у світі.

Чи зустрічалися ви особисто з Віктором Ющенком щодо ситуації в Києві?

Зустрічався й неодноразово. Більш того неодноразово створювалися спеціальні комісії, робилися висновки. А остання парламентська комісія з розслідування діяльності КМДА рекомендувала Президентові зробити відповідні кадрові висновки ще в червні цього року, але, як ви самі бачите, усе безрезультатно.

Ще раз підкреслюю – у нас у країні безвладдя, а безвладдя підштовхує до беззаконня. Гадаю, якщо й надалі так триватиме, то люди самі намагатимуться розв’язати свої проблеми. Вони показали це, вийшовши під мерію минулої середи, коли обгородили її живим ланцюгом, аби не дати владі провести незаконну сесію. Люди домоглися свого. Сесію в той день було скасовано.

БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ЩЕ НЕ ГОТОВІ ПОВІРИТИ В ЛІДЕРА ВІТАЛІЯ КЛИЧКА

Завжди задаюся питанням, навіщо Кличкові – всесвітньо відомій людині – займатися політикою? Ви не жалієте, що взялися за це?

Я не хочу бути пасивним, не хочу сидіти й чекати, коли щось зміниться. Я знаю, що таке європейські соціальні стандарти...

За великим рахунком в Україні ці стандарти декларуються, але чомусь ми розвиваємося за найгіршими прикладами Латинської Америки, коли з кожним днем зростає різниця між багатими та бідними.

Я люблю своє місто, свою країну, і мені боляче спостерігати, як ми рухаємося не в тому напрямку. У мене достатньо сил, знань, контактів, бажання змінити ситуацію.

У мене величезна кількість прихильників, і щодня я роблю все, аби їх було ще більше. Я закликаю всіх, кому не байдуже, у якому суспільстві ми житимемо завтра, об’єднатися.

Хіба ви не бачите, як наше суспільство морально розкладається?! У якій цивілізованій країні є судді-засівальники, депутати, що влаштовують полювання на людей, депутати, котрі влаштовують оргії з дітьми?! Я хочу запитати кожного українця, чи згодні ви з цим, чи хочете жити в такій країні? Я, наприклад, не хочу, аби мою дитину завтра на вулиці переїхав «Бентлі», і в батька водія виявилося більше грошей і зв’язків, ніж у мене!

У мене є можливість жити в Західній Європі чи США, але я хочу жити у своїй країні, за нормальними, цивілізованими законами, а не за законами бананової республіки.

Чи братимете участь у президентській кампанії?

Гадаю, більшість українців ще не готові повірити в лідера Віталія Кличка та в те, що його сила може боротися, аби привести Україну до верховенства закону. Та щодня я працюю на тим, щоб це змінити, і з часом це обов’язково відбудеться.

Чи можете розповісти про ваш із братом бізнес?

Ми власники потужної промоутерської компанії, яка працює на заході. Вона співпрацює з провідними світовими телеканалами: німецьким RTL, американським HBO. Ми купуємо та продаємо телевізійні права на спортивні події. Займаємося просуванням спортсменів.

В Україні є теж промоутерська компанія, якою займається Klitschko Management Group, її генеральний офіс знаходиться в Гамбурзі. Генеральний офіс нашої компанії "К2 промоушен" – у Лос-Анджелесі, “донька” цієї компанії – К2 East Promotions – є і в Україні, яка дає можливість нашим боксерам робити кар’єру у світовому боксі та досягати найамбіційніших цілей тут, в Україні.

У яку суму оцінюються ваші статки?

Усім завжди цікаво залізти до когось у гаманець і порахувати гроші. За тим, як я заробляю гроші, спостерігає весь світ, тому це не таємниця. Як і не секрет, що я досить забезпечена людина. Усі мої гроші зароблені офіційно, я з них сплачую податки.

У БРАТА ВИЗРІВАЄ ДУМКА ПРО ОДРУЖЕННЯ

Кого зі світових знаменитостей вважаєте своїми друзями?

У мене дійсно багато знайомих серед справжніх світових зірок. Зірки приходять до мене на поєдинки, тренування. Ми спілкуємося про політику, з багатьма ми спільно робимо соціальні проекти. Але всі вони тільки мої знайомі, адже справжніх друзів не може бути багато.

Чи не стурбовані ви тим, що ваш брат досі не одружений?

Не секрет, що Володимир часто подорожує та проводить дуже багато часу за кордоном. Як відомо, там усі одружуються ближче до сорока років.

Це запитання він часто чує від мене та від батьків. Але, гадаю, до таких важливих речей людина має бути готовою внутрішньо. У мого брата це вже визріває, принаймні думки такі є.

Розмовляла Оксана Климончук