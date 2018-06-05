Бійка у Київраді: проти боксера Кличка - борець Тедеєв і баскетболіст Волков (фоторепортаж)

Секретар Київради Олесь Довгий марно проривався на робоче місце. Опозиція не відступала. На підтримку депутатів Черновецького прийшли народні депутати від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв і Олександр Волков. Віталій Кличко голосно попередив, щоб “всі відійшли назад”.

У сесійний зал зайшов навіть Черновецкий, чим, без перебільшення, шокував публіку (він не так часто з`являється на засіданнях Київради). Але, очевидно,київська земля, яку вчергове збиралися ділити, того вартує.

Правдами-неправдами Олесь Довгий таки пробрався в президію. Він відкрив засідання Київради і почав ставити питання на голосування. Через суцільний гамір ніхто нічого не чув, але рішення з чотирьох питань більшість примудрилася прийняти. Опозицію такий поворот не влаштовував. Почалася колотнеча.

Черновецький похвалив свого заступника Довгого "за виявлену в боях мужність" - і відкланявся...

Але бійка була тільки квіточками. Потім ще була інформація про замінування, і як наслідок - кінологи з своїми собаками. Але все, слава Богу, обійшлося, і всі залишилися живі і здорові.

Судячи з того, що засіданння Київради перенесли на 29 жовтня, далі буде...

Дарина Терещенко

Фото Сергія Світлицького, УНІАН