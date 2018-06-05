Бійка у Київраді: проти боксера Кличка - борець Тедеєв і баскетболіст Волков (фоторепортаж)
Олесь Довгий марно проривався на робоче місце. Опозиція не відступала. Віталій Кличко голосно попередив, щоб “всі відійшли назад”...
Секретар Київради Олесь Довгий марно проривався на робоче місце. Опозиція не відступала. На підтримку депутатів Черновецького прийшли народні депутати від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв і Олександр Волков. Віталій Кличко голосно попередив, щоб “всі відійшли назад”.
У сесійний зал зайшов навіть Черновецкий, чим, без перебільшення, шокував публіку (він не так часто з`являється на засіданнях Київради). Але, очевидно,київська земля, яку вчергове збиралися ділити, того вартує.
Правдами-неправдами Олесь Довгий таки пробрався в президію. Він відкрив засідання Київради і почав ставити питання на голосування. Через суцільний гамір ніхто нічого не чув, але рішення з чотирьох питань більшість примудрилася прийняти. Опозицію такий поворот не влаштовував. Почалася колотнеча.
Черновецький похвалив свого заступника Довгого "за виявлену в боях мужність" - і відкланявся...
Але бійка була тільки квіточками. Потім ще була інформація про замінування, і як наслідок - кінологи з своїми собаками. Але все, слава Богу, обійшлося, і всі залишилися живі і здорові.
Судячи з того, що засіданння Київради перенесли на 29 жовтня, далі буде...
Дарина Терещенко
Фото Сергія Світлицького, УНІАН